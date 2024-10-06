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Санкції проти трьох людей та майже 20 компаній. Зеленський підписав указ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Санкції проти трьох людей та майже 20 компаній. Зеленський підписав указ
Згідно з додатками до рішення РНБО, обмежувальні заходи діятимуть протягом трьох років
фото: Офіс президента

До підсанкційного списку додалося 18 товариств з обмеженою відповідальністю, зареєстрованих в Україні

Президент Володимир Зеленський увів у дію санкції проти низки людей та компаній. Про це йдеться в указі №692/2024.

«Увести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 5 жовтня 2024 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», – зазначається в указі.

Згідно з додатками до рішення РНБО, обмежувальні заходи діятимуть протягом трьох років.

Введені вони проти таких громадян, як Олександр Акст, Валерій Фальковський і Владислав Студенець, а також проти 18 товариств з обмеженою відповідальністю, зареєстрованих в Україні. Зокрема:

  1. «Герман логістик сервіс»;
  2. «Преміум пакет ГМБХ енд Ко. КГ»;
  3. «Торг інвест захід»;
  4. «Рейніз трейдгруп»;
  5. «Блокріал»;
  6. «Укрвікбуд»;
  7. «Мітракорт»;
  8. «Грандміст»;
  9. «Боненторг»;
  10. «Будівельна фірма «Рембудмонтаж»;
  11. «Гріно імпекс»;
  12. «Прайм трейдент»;
  13. «Клайд-індастрі»;
  14. «Ареома»;
  15. «Бізнестрек»;
  16. «Альфагалактик»;
  17. «Барітренд»;
  18. «Ленокс трейдінг».

Контроль за виконанням відповідного рішення покладений на секретаря РНБО. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, посли Європейського Союзу 2 жовтня, погодили новий режим санкцій, орієнтований на російські гібридні загрози. Про це повідомив журналіст «Радіо Свобода» з питань Європи Рікард Джозвяк.

Як повідомлялося, Європейський Союз збирається запровадити тематичний режим санкцій проти Росії. Зокрема, новий санкційний пакет буде присвячений гібридним загрозам країни-агресорки.

Нагадаємо, Велика Британія запровадила нові санкції проти п’яти кораблів та двох судноплавних організацій відповідно до режиму санкцій проти РФ. Раніше Управління зі здійснення фінансових санкцій Великої Британії наклало штраф у 15 тис. фунтів стерлінгів (826, 3 тис. грн) на компанію Integral Concierge Services (ICSL) за порушення фінансових санкцій проти РФ.

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Теги: Володимир Зеленський санкції

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