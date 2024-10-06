Санкції проти трьох людей та майже 20 компаній. Зеленський підписав указ
До підсанкційного списку додалося 18 товариств з обмеженою відповідальністю, зареєстрованих в Україні
Президент Володимир Зеленський увів у дію санкції проти низки людей та компаній. Про це йдеться в указі №692/2024.
«Увести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 5 жовтня 2024 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», – зазначається в указі.
Згідно з додатками до рішення РНБО, обмежувальні заходи діятимуть протягом трьох років.
Введені вони проти таких громадян, як Олександр Акст, Валерій Фальковський і Владислав Студенець, а також проти 18 товариств з обмеженою відповідальністю, зареєстрованих в Україні. Зокрема:
- «Герман логістик сервіс»;
- «Преміум пакет ГМБХ енд Ко. КГ»;
- «Торг інвест захід»;
- «Рейніз трейдгруп»;
- «Блокріал»;
- «Укрвікбуд»;
- «Мітракорт»;
- «Грандміст»;
- «Боненторг»;
- «Будівельна фірма «Рембудмонтаж»;
- «Гріно імпекс»;
- «Прайм трейдент»;
- «Клайд-індастрі»;
- «Ареома»;
- «Бізнестрек»;
- «Альфагалактик»;
- «Барітренд»;
- «Ленокс трейдінг».
Контроль за виконанням відповідного рішення покладений на секретаря РНБО. Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо, посли Європейського Союзу 2 жовтня, погодили новий режим санкцій, орієнтований на російські гібридні загрози. Про це повідомив журналіст «Радіо Свобода» з питань Європи Рікард Джозвяк.
Як повідомлялося, Європейський Союз збирається запровадити тематичний режим санкцій проти Росії. Зокрема, новий санкційний пакет буде присвячений гібридним загрозам країни-агресорки.
Нагадаємо, Велика Британія запровадила нові санкції проти п’яти кораблів та двох судноплавних організацій відповідно до режиму санкцій проти РФ. Раніше Управління зі здійснення фінансових санкцій Великої Британії наклало штраф у 15 тис. фунтів стерлінгів (826, 3 тис. грн) на компанію Integral Concierge Services (ICSL) за порушення фінансових санкцій проти РФ.
Коментарі — 0