Санкції проти трьох людей та майже 20 компаній. Зеленський підписав указ

Згідно з додатками до рішення РНБО, обмежувальні заходи діятимуть протягом трьох років

До підсанкційного списку додалося 18 товариств з обмеженою відповідальністю, зареєстрованих в Україні

Президент Володимир Зеленський увів у дію санкції проти низки людей та компаній. Про це йдеться в указі №692/2024.

«Увести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 5 жовтня 2024 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», – зазначається в указі.

Згідно з додатками до рішення РНБО, обмежувальні заходи діятимуть протягом трьох років.

Введені вони проти таких громадян, як Олександр Акст, Валерій Фальковський і Владислав Студенець, а також проти 18 товариств з обмеженою відповідальністю, зареєстрованих в Україні. Зокрема:

«Герман логістик сервіс»; «Преміум пакет ГМБХ енд Ко. КГ»; «Торг інвест захід»; «Рейніз трейдгруп»; «Блокріал»; «Укрвікбуд»; «Мітракорт»; «Грандміст»; «Боненторг»; «Будівельна фірма «Рембудмонтаж»; «Гріно імпекс»; «Прайм трейдент»; «Клайд-індастрі»; «Ареома»; «Бізнестрек»; «Альфагалактик»; «Барітренд»; «Ленокс трейдінг».

Контроль за виконанням відповідного рішення покладений на секретаря РНБО. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, посли Європейського Союзу 2 жовтня, погодили новий режим санкцій, орієнтований на російські гібридні загрози. Про це повідомив журналіст «Радіо Свобода» з питань Європи Рікард Джозвяк.

Як повідомлялося, Європейський Союз збирається запровадити тематичний режим санкцій проти Росії. Зокрема, новий санкційний пакет буде присвячений гібридним загрозам країни-агресорки.

Нагадаємо, Велика Британія запровадила нові санкції проти п’яти кораблів та двох судноплавних організацій відповідно до режиму санкцій проти РФ. Раніше Управління зі здійснення фінансових санкцій Великої Британії наклало штраф у 15 тис. фунтів стерлінгів (826, 3 тис. грн) на компанію Integral Concierge Services (ICSL) за порушення фінансових санкцій проти РФ.