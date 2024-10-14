Закон вступає в силу з наступного дня після опублікування

Верховна Рада розблокувала підписання законопроєкту про підвищення податків. Депутати відхилили всі 13 блокуючих постанов. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

«Відповідно далі законопроєкт 11416-д спочатку підпише спікер, ну а потім і президент. Я думаю це буде в найближчі дні», – написав він.

Железняк додав, що закон вступає в силу з наступного дня після опублікування, «тому це як мінімум завтра-післязавтра».

Нагадаємо, Верховна Рада 10 жовтня схвалила законопроєкт № 11416-д. Згідно з документом, окремі податки потрібно буде сплатити «заднім числом». Зокрема, військовий збір збільшується з 1,5% до 5%. За розрахунками Мінфіну, це додатково доласть до бюджету 27,3 млрд грн у 2024 році та 107,7 млрд грн 2025 році.

Також передбачено встановлення військового збору для ФОП – платників єдиного податку І, ІІ та IV групи на рівні 10% розміру мінімальної зарплати (тобто 800 гривень на місяць). Бюджет отримає 1,7 млрд гривень у 2024 році та 7,8 млрд гривень у 2025 році.

Законом також підвищується податок на прибуток банків за 2024 рік з 25% до 50%.

Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що підвищення податків збільшить надходження до державного бюджету на 30 млрд грн до кінця 2024 року. Політик нагадав, що підвищується ставка військового збору з 1,5% до 5%. Однак військовий збір для військовослужбовців залишається на рівні 1,5%.