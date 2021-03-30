Епоха бідності. Доходи прем'єра Шмигаля за рік впали вп'ятеро (документ)

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднив електронну декларації за 2020 рік

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднив електронну декларації за 2020 рік із сукупним доходом 690 тис. грн, що у п’ять разів менше, ніж було у нього за 2019 рік.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані НАЗК.

Доходи керівника уряду складалися із заробітної плати на суму 540 тис. грн, зарплати на суму 34 тис. грн, отриманої на посаді голови Івано-Франківської ОДА (очолював цю область з 1 серпня 2019 року до 5 лютого 2020 року - «Главком») та доходу від відчуження нерухомого майна на суму 90,1 тис. грн.

За минулий рік дружина урядовця Катерина Шмигаль задекларувала лише 25,8 тис. грн пенсія по інвалідності.

На рахунках у банках прем’єр тримає 57,7 тис. грн, дружина – 11,9 тис. грн. Ще 79 грн на банківські рахунки поклала донька Анна.

Готівкою Денис Шмигаль зберігає $155 тис., його дружина - $80 тис.

Дані з сайту НАЗК

У володінні прем’єр-міністра є земельна ділянка площею 0,22 га у селі Хоросниця Львівської області. Ще високопосадовець вказав, що користується житловим будинком площею 215,9 кв. м у Львові, який належить дружині Катерині.

Також на дружині Шмигаля записано дві земельні ділянки загальною площею 0,23 га у Львові та селі Хоросниця Львівської області. Є іще третя земельна ділянка площею 0,04 га, четверта частина якої належить Катерині Шмигаль.

Крім цього, дружина прем’єра має у власності нежитлову будівлю площею 417,2 кв. м у місті Кам'янка-Бузька Львівської області.

У сім’ї керівника уряду є один автомобіль Land Rover Discovery Sport, 2016 року випуску, записаний на дружину Катерину.

Нагадаємо, що за 2019 рік Денис Шмигаль задекларував 3,41 млн грн сукупного доходу. Тоді він зазначив, що одержував зарплату у трьох місцях: ВП «Бурштинська ТЕС» АТ «ДТЕК «Західенерго» – 2,23 млн грн, ТОВ «ДТЕК «Східенерго» – 925 тис. грн та Івано-Франківська обласна державна адміністрація – 229,9 тис. грн.

Дані з сайту НАЗК

Як повідомляв «Главком», міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков подав декларацію за минулий рік. Він задекларував колекцію годинників, картин, а також золото і мільйони на банківських рахунках.

Аваков володіє розкішною квартирою у Харкові на 650 квадратних метрів, яка на момент покупки в 2003 році коштувала 965 000 гривень (понад 180 000 доларів за тодішнім курсом). Також у нього є дві ділянки в Чугуївському районі загальною площею майже 2,5 гектара і квартира в Чугуєві на 55 квадратних метрів.

Ще в декларації вказано квартиру в Харкові на 70 квадратних метрів. У Києві Аваков проживає у готельному номері.

Автомобілів у Авакова немає.

Новий міністр агрополітики показав свої статки. Роман Лещенко задекларував торік дохід у розмірі 1,225 млн гривень.

Раніше міністр економіки Петрашко задекларував будинки, люксові авто і мільйони готівкою.

А міністр оборони торік отримав 2 млн грн доходів.

Також стало відомо, що задекларував міністр освіти Шкарлет.