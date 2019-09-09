Суд закрив справу, розпочату за заявою підприємця, який образився на «Запоріжгаз»



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У компанії переконують, що дії Юрія Щукліна щодо «Запоріжгазу» носять особисті мотиви

3 вересня Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя закрив справу проти АТ «Запоріжгаз». Провадження у справі розпочато за заявою Юрія Щукліна в управління СБУ в Запорізькій області, тривало воно протягом чотирьох років і було припинено судом.

Дії Юрія Щукліна щодо компанії АТ «Запоріжгаз» носять особисті мотиви. Все почалося з того, що «Запоріжгаз» виявив в роботі газової заправки, якою володіє Щуклін, грубі порушення, пов'язані з обліком газу. Йому було наказано виправити порушення, однак він відмовився - в результаті, заправка була відключена від газу і припинила роботу.

Після чого Юрій Щуклін почав безпідставно звинувачувати АТ «Запоріжгаз» в зловживаннях, зокрема у внесенні даних про виробничо-технологічні втрати, без підтверджуючих документів. Однак мова не може йти про завищення обсягів витрат технологічного газу (ВТВ), оскільки розмір ВТВ для «Запоріжгаз» розраховує не сама газорозподільна компанія - вони затверджуються Наказом Міністерства палива та енергетики.

«Мотиви судових розглядів Юрія Щукліна лежать виключно в площині особистих взаємин», - говорить голова правління АТ «Запоріжгазу» Олег Мізік. - Все почалося з того, що його лічильник газу був виключений з держреєстру в зв'язку зі зняттям з виробництва, а потім вийшов з ладу. Це є законною підставою для припинення подачі газу для заміни лічильника на новий. Але власник заправки лічильник так і не змінив».

У «Запоріжгазі» стверджують, що ображений підприємець намагався використовувати ЗМІ, енергоспівтовариство, державні органи влади, в тому числі і правоохоронні органи, з метою зганьбити репутацію компанії.