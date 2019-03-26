«Сумигаз» очікує на мільйонні збитки через занижений обсяг виробничо-технологічних втрат



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Виробничо-технологічні втрати - основне джерело збитків компанії

Вже четвертий рік поспіль тариф на розподіл природного газу ПАТ «Сумигаз» - збитковий, стверджують у компанії. Лише за минулий рік збитки компанії від розподілу газу сягнули 180 млн грн. Водночас 86% з них склав дефіцит щодо виробничо-технологічних втрат (ВТВ). У 2019 році компанія може отримати ще мінус 230 млн грн.

Виробничо-технологічні втрати - основне джерело збитків компанії. Чинне законодавство передбачає, що ВТВ затверджується Міненерговугіллям відповідно до наказів та методик профільного міністерства.

Востаннє об’єми ВТВ для операторів ГРМ затверджувалися в 2016 році. За розрахунками у листопаді 2015 року для ПАТ «Сумигаз» об’єми виробничо-технологічних втрат мали бути в розмірі 42,125 млн м куб. Однак, Мінпалива в грудні 2015 року без належних обґрунтувань затверджено для ПАТ «Сумигаз» лише 27,388 млн м куб., що складало лише 65% від потреби.

Окрім того, в обсязі ВТВ з 2016 року не були враховані витрати на приведення газу до стандартних умов, що підтверджено й розрахунками Асоціації газового ринку України.

Водночас, з 2016 року суттєво зросли інші статті витрат. Мінімальна заробітна плата зросла з 1378 грн до 4173 грн, вартість дизельного пального на АЗС зросла з початку 2016 року з 16,82 грн/літр до 28 грн/літр станом на початок березня 2019 року. Індекс інфляції за той же період склав більше 35%, а індекс цін виробників промислової продукції зріс більше ніж на 66%.

«Як газові компанії, так й побутові споживачі стали заручниками незавершених реформ у енергетичному секторі. Питання приведення до стандартних умов можна було взагалі зняти ще у 2015 році, коли прийняли закон «Про ринок природного газу». Бо на законодавчому рівні передбачено перехід до оплати за природний газ в енергетичних одиницях» - пояснює фінансовий директор ПАТ «Сумигаз» Світлана Рибальченко.

Однак Державний Регулятор впродовж останніх років послідовно формував нормативну базу, яка передбачає приведення обсягів природного газу до стандартних умов. Зокрема, вимога про таке приведення міститься в Кодексі газорозподільних систем, Законі України «Про ринок природного газу», типовому договорі на розподіл, а також типовому договорі постачання газу побутовим споживачам, інших нормативних актах у сфері нафтогазового комплексу.

НКРЕКП нещодавно виступила з ініціативою зміни стандартних умов, відмови від «газпромівських» 20 градусів за Цельсієм до 0 градусів за Цельсієм, що є європейськими стандартами. Це дозволило б практично нівелювати коефіцієнти для кінцевого споживача, які б були близькими до одиниці.

Як стверджують у «Сумигазі», на сьогодні оператори ГРМ опинилися в дискримінаційних умовах, які призводять до збитків галузі. Газорозподільчі компанії вимушені доводити на різних рівнях про необґрунтованість затверджених ВТВ, тарифу на розподіл природного газу, правомірність приведення обсягів спожитого газу до стандартних умов.