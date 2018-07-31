Світова організація торгівлі «частково підтримала» позицію України в справі проти Росії



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Група експертів підтвердила порушення Росією окремих положень Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року

Група експертів Світової організації торгівлі «частково підтримала» позицію України в справі проти Росії щодо обмеження імпорту залізничного обладнання, повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку.

У відомстві зазначили, що група експертів підтвердила порушення Росією окремих положень Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року та Угоди про технічні бар’єри у торгівлі.

«Це перший запит, який Україна направила у Світову організацію торгівлі для протистояння торговельній агресії Росії, зокрема її непрозорим, невиправданим та таким, що носять дискримінаційний характер, діям стосовно товарів українського походження», – заступник міністра Наталія Микольська.

За її словами, Росія необґрунтовано призупинила дію виданих українським виробникам сертифікатів відповідності, обмежила у видачі нових сертифікатів та не визнає сертифікати, видані у сертифікаційних органах Митного союзу.

Згідно з повідомленням, у межах справи Україна доводила, що призупинення дії сертифікатів відповідності (14 приписів) та неприйняття до розгляду заявки на проведення сертифікації (3 рішення) призвело до дискримінації, невиправданих перешкод у торгівлі та недотримання встановленої процедури оцінки відповідності товару.

Група експертів погодилася з Україною, що видавши 14 приписів про призупинення сертифікатів відповідності, Росія застосувала процедуру оцінки відповідності таким чином, що умови доступу до ринку для українських, російських та європейських виробників залізничної продукції, були не однаковими, дискримінаційними для України.

Крім того, група експертів підтвердила, що Росія порушила свої зобов’язання (відповідно до статті III:4 ГАТТ 1994 (Національний режим) стосовно невизнання сертифікатів, виданих українським виробникам в інших країнах Митного союзу, що це, у свою чергу, створює переваги для національних виробників.

Також група експертів СОТ визнала, що Росія порушила зобов'язання за статтею I:1 ГАТТ 1994 (Загальний режим найбільшого сприяння). Україною було доведено, що Росією неправомірно не визнаються сертифікати, видані в інших країнах Митного союзу, якщо такі товари не виробляються в Митному союзі.

Водночас у Мінекономрозвитку розвитку розповіли, що група експертів не підтвердила існування систематичного обмеження імпорту з боку Росії, посилаючись на те, що протягом певного періоду часу (квітень 2014 – грудень 2016) ситуація в Україні в частині безпеки була непорівняною із ситуацією в інших країнах.

«Тобто Росією не проводився інспекційний контроль через наявність на території України «антиросійських настроїв та загрози безпеці російським громадянам», які є наслідком військових дій, які Росія сама і розв’язала», – пояснили у відомстві.

Міністерство заявляє, що здійснює детальний аналіз звіту, «на міжвідомчому рівні» опрацьовується можливість його оскарження.

Справа відкрита у 2015 році за скаргою України.