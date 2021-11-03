Ціни на цукор побили рекорд через спирт

Світові ціни на цукор досягли максимуму за чотири роки

Світові ціни на цукор побили чотирирічний рекорд на тлі зростання попиту на спирт. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Зазначається, що вартість досягла максимуму на тлі тиску на ринок світової енергетичної кризи. Через це провідні світові виробники стали переробляти більше цукрової тростини на етанол, який може бути біопаливом для автомобілів у вигляді суміші з бензином або дизельним паливом.

За підрахунками агентства, ф'ючерси на білий цукор на біржі ICE подорожчали на 1,2 відсотка, а загалом із початку року ціна зросла на 22 відсотки.

Причому різке зростання почалося у серпні, коли стало зрозуміло, що заморозки у Бразилії, яка є найбільшим експортером, ризикують підірвати виробництво та постачання сировини.

«Внутрішній ринок етанолу та міжнародний ринок цукру борються за бразильську тростину», – прокоментував керівник американського дослідження продуктів харчування та агробізнесу Rabobank Енді Дафф.

Другий за величиною експортер – Індія – планує, щоб до 2025 року етанол становив 20 відсотків паливних сумішей для автомобілів. Подібна стратегія, пише Bloomberg, ризикує призвести до падіння виробництва цукру-рафінаду наступного року.

Як сказав аналітик Group Sopex Джон Стенсфілд, і Індія, і Бразилія будуть змушені виробляти більше етанолу з цукрової тростини в наступні 12 місяців через підвищення цін на пальне. За його словами, це сприятиме подальшому зростанню цін на цукор.

Нагадаємо, раніше українські фахівці передбачили, що з настанням осені ціни на цукор можуть почати знижуватися.

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