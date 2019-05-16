Голова «Укренерго» вважає, що перенос запуску ринку енергоринку не вирішить поточні проблеми



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З 1 липня 2019 року планується введення нового ринку електричної енергії в Україні

Енергоринок має бути запущений з 1 липня

Укренерго наразі виконує всі вимоги законодавства, що регулюють хід впровадження реформи ринку електроенергії. Оскільки наразі відповідно до закону України "Про ринок електричної енергії" нова модель ринку стартує з 1 липня 2019 р. компанія буде готова на цю дату працювати в умовах нового ринку. Про це заявив голова «Укренерго» Всеволод Ковальчук на прес-конференції в «Укрінформі», повідомляє «Обозреватель».

«Ми беззаперечно притримувалися саме цієї версії, що ринок має бути запущений з 1 липня без будь-яких переносів. Є певні сумніви, що якість документів, які ми отримаємо безпосередньо перед запуском ринку, буде достатня. Це не означає, що ринок не можна запустити. Це не означає, що неможливо буде вже в процесі роботи ринку приймати відповідні рішення Регулятора, Кабінету міністрів України або навіть зміни до закону. Так багато країн починали ринок. Ніколи не буває стовідсоткової готовності», - підкреслив він.

За словами голови «Укренерго», зараз багато розмов щодо переносу запуску ринку, зокрема, це буде розглядатися 15 травня в парламентському комітеті. Однак перенос запуску ринку не вирішить поточні проблеми. «Наша позиція полягає в тому, що просте перенесення дати ринку – це є недоцільна історія. Тому що за період, на який вони його планують перенести, треба подолати ті проблеми, які виникли. Якщо просто на два роки перенести і залишити все як є, з непрацюючою координацією цього впровадження, з тим типом взаємодії, з існуючими правилами ринку, які продовжать функціонувати відповідно до закону про електроенергію, то ми не досягнемо мети. Ми знову через рік чи дев’ять місяців, чи через два роки будемо збиратися і говорити, чи треба переносити ринок, бо є певні вади», - підкреслив він.

Як повідомлялося, з 1 липня 2019 року планується введення нового ринку електричної енергії в Україні, що імплементує норми третього енергопакета Європейського союзу. Від своєчасного введення ринку залежить, чи отримає Україна макрофінансову допомогу в розмірі 500 млн євро від ЄС у 2019 році.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман днями заявив, що Україна має запустить ринок електроенергії з 1 липня 2019 року. Голова уряду вважає, що під час введення нового ринку електроенергії має бути враховано соціальний аспект.