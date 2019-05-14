«Укренерго» готове проводити розрахунки, необхідні для запуску нового ринку електроенергії з 1 липня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Новий ринок впроваджує більш досконалі механізми комерційного обліку електроенергії - експерт

Запуск комерційного обліку нового ринку відбувається без затримок і у відповідності до вимог закону про ринок електроенергії, - Карпенко

Запуск комерційного обліку нового ринку відбувається без затримок і у відповідності до вимог закону про ринок е/е та Кодексу комерційного обліку. Про це в інтерв’ю виданню «Енергореформа» заявив керівник групи адміністрування комерційного обліку НЕК «Укренерго» Олександр Карпенко, повідомляють Українські Новини.

«Усі необхідні для нового ринку розрахунки «Укренерго» в змозі здійснити в межах наявних ресурсів та систем. Запуск комерційного обліку нового ринку відбувається без затримок і у відповідності до вимог закону про ринок е/е та Кодексу комерційного обліку», - сказав він.

На думку Олександра Карпенко, новий ринок впроваджує більш досконалі механізми комерційного обліку електроенергії.

«Правила нового ринку досконаліші — вони не вимагають завантаження точних даних з усіх лічильників на наступний день чи навіть протягом місяця. Правила передбачають, що в певні моменти часу ми використовуємо для розрахунків небалансів оціночні дані, а потім, по мірі надходження даних з лічильників починається так званий процес врегулювання (reconsiliation) – уточнення розрахунків між учасниками ринку відповідно до фактичних даних. Ця модель більш адекватна. В Данії остаточний розрахунок "закривається" через 12 місяців, в Норвегії колеги можуть перерахувати небаланси учасників взагалі через 3 роки. Завдання не в тому, аби швидко щось порахувати головне здійснити розрахунок за фактичними даними», - підкресли представник «Укренерго».

Як повідомлялось, відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» оператор системи передачі (державне підприємство «НЕК «Укренерго») та оператором ринку (ДП «Енергоринок») розпочали здійснення тестових операцій з купівлі-продажу електричної енергії на відповідних сегментах нового ринку електричної енергії.

З 1 липня 2019 року планується введення нового ринку електричної енергії в Україні, який імплементує норми третього енергопакета Європейського союзу (ЄС). Від своєчасного введення ринку залежить, чи отримає Україна макрофінансову допомогу в розмірі 500 млн євро від ЄС в 2019 році.

Міжнародне співтовариство висловило стурбованість гальмуванням запуску нового ринку електроенергії та закликає оперативно провести засідання Координаційного центру з впровадження нового ринку електроенергії. Про це йдеться в спільному листі голови представництва Євросоюзу в Україні Хюг Мінгареллі, директора Європейського енергетичного співтовариства Янеса Копача, голови представництва Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) в Україні Жан-Еріка де Загона, керуючого директора Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) в країнах Східної Європи і Кавказу Маттео Патроне, директора місії USAID в Україні Сьюзан Фріц.