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    «Та сама курочка» підвела. Мільярдер вирішив воскресити «Нашу рябу»

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    У компанії вирішили повернутися до перевіреного бренду - «Та сама курочка» підвела. Мільярдер вирішив воскресити «Нашу рябу»
    У компанії вирішили повернутися до перевіреного бренду
    Фото: Наша Ряба/Facebook

    Відомий бренд знов з’явиться на полицях магазинів

    Агрохолдинг МХП повертається до використання бренду «Наша ряба» на упаковках з курятиною. Про це повідомляється на сторінці бренду в Facebook.

    «Ми на місяць відмовилися від брендинга. За цей місяць ми переконалися, що ви з нами на одній хвилі і впізнаєте улюблену курочку навіть без логотипу. Ми повертаємо ту саму курочку у звичайному вигляді... Знайоме пакування знову на полицях магазинів, і дещо все ж змінилося», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, у серпні голова правління агрохолдингу МХП Юрій Косюк вирішив відмовитися від використання логотипу «Наша ряба» на продукції, яку виготовляє група компаній, замість цього тоді було вирішено використовувати бренд «Та сама курочка». Косюк пояснив, що 20 років його компанія виробляла курятину, але цінність була не в логотипі, а в якості продукту.

    Також нагадаємо, що 20 цифрових копій логотипу «Наша ояба» було виставлено у NFT форматі на найбільшій у світі криптовалютній біржі Binance.

    Як повідомляється на сторінці бренду, цифрові копії вдалося продати за 160 тис. грн. Компанія збільшила цю суму до 400 тис. грн та відправила на благодійність.

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    Теги: продукти Юрій Косюк Наша Ряба
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    «Та сама курочка» підвела. Мільярдер вирішив воскресити «Нашу рябу»