  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Байден назвав дві причини глобальної економічної кризи

    За словами президента США, дії кремлівського лідера лише посилили негативний ефект на глобальну економіку після того, як вона зазнала потрясінь після Covid-19 - Байден назвав дві причини глобальної економічної кризи
    За словами президента США, дії кремлівського лідера лише посилили негативний ефект на глобальну економіку після того, як вона зазнала потрясінь після Covid-19
    фото скріншот відео

    Байден: «Вторгнення Путіна в Україну підняло ціни на пальне та їжу по всьому світу»

    Президент США Джо Байден заявив, що російський диктатор Володимир Путін, а також пандемія Covid-19 є причинами глобальної економічної кризи, підвищення цін на пальне й продукти харчування. Про це Байден повідомив у Твіттер.

    «Дозвольте чітко заявити про дві причини, чому ціни, в тому числі на бензин, наразі так злетіли – це Covid і Володимир Путін», – написав американський лідер.

    Байден також додав відео зі свого виступу, де він пояснює власну позицію.

    «Вторгнення Путіна в Україну підняло ціни на пальне та їжу по всьому світу. Ми спостерігали це в останніх даних щодо інфляції», – наголосив глава Білого дому.

    За його словами, дії кремлівського лідера лише посилили негативний ефект на глобальну економіку після того, як вона зазнала потрясінь після Covid-19.

    Президент підкреслив, що докладає всіх зусиль для того, щоби добитися зниження цін та зменшити негативний ефект від кризи, створеної Путіним.

    У цьому зв’язку він нагадав, що розпорядився вивільняти щодня зі стратегічних запасів США по 1 млн барелів нафти на день упродовж наступних шести місяців. Крім того, президент США наголосив, що працює з нафтовиробниками для того, щоби збільшити виробництво необхідного пального.

    Раніше, Байден заявив, що плани Путіна завоювати Україну провалилися.

    Теги: росія окупанти економіка Джозеф Байден війна криза Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Байден назвав дві причини глобальної економічної кризи