Байден назвав дві причини глобальної економічної кризи

За словами президента США, дії кремлівського лідера лише посилили негативний ефект на глобальну економіку після того, як вона зазнала потрясінь після Covid-19

Байден: «Вторгнення Путіна в Україну підняло ціни на пальне та їжу по всьому світу»

Президент США Джо Байден заявив, що російський диктатор Володимир Путін, а також пандемія Covid-19 є причинами глобальної економічної кризи, підвищення цін на пальне й продукти харчування. Про це Байден повідомив у Твіттер.

«Дозвольте чітко заявити про дві причини, чому ціни, в тому числі на бензин, наразі так злетіли – це Covid і Володимир Путін», – написав американський лідер.

Байден також додав відео зі свого виступу, де він пояснює власну позицію.

«Вторгнення Путіна в Україну підняло ціни на пальне та їжу по всьому світу. Ми спостерігали це в останніх даних щодо інфляції», – наголосив глава Білого дому.

За його словами, дії кремлівського лідера лише посилили негативний ефект на глобальну економіку після того, як вона зазнала потрясінь після Covid-19.

Президент підкреслив, що докладає всіх зусиль для того, щоби добитися зниження цін та зменшити негативний ефект від кризи, створеної Путіним.

У цьому зв’язку він нагадав, що розпорядився вивільняти щодня зі стратегічних запасів США по 1 млн барелів нафти на день упродовж наступних шести місяців. Крім того, президент США наголосив, що працює з нафтовиробниками для того, щоби збільшити виробництво необхідного пального.

Раніше, Байден заявив, що плани Путіна завоювати Україну провалилися.