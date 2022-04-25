Байден назвав дві причини глобальної економічної кризи
Байден: «Вторгнення Путіна в Україну підняло ціни на пальне та їжу по всьому світу»
Президент США Джо Байден заявив, що російський диктатор Володимир Путін, а також пандемія Covid-19 є причинами глобальної економічної кризи, підвищення цін на пальне й продукти харчування. Про це Байден повідомив у Твіттер.
«Дозвольте чітко заявити про дві причини, чому ціни, в тому числі на бензин, наразі так злетіли – це Covid і Володимир Путін», – написав американський лідер.
Байден також додав відео зі свого виступу, де він пояснює власну позицію.
«Вторгнення Путіна в Україну підняло ціни на пальне та їжу по всьому світу. Ми спостерігали це в останніх даних щодо інфляції», – наголосив глава Білого дому.
За його словами, дії кремлівського лідера лише посилили негативний ефект на глобальну економіку після того, як вона зазнала потрясінь після Covid-19.
Президент підкреслив, що докладає всіх зусиль для того, щоби добитися зниження цін та зменшити негативний ефект від кризи, створеної Путіним.
У цьому зв’язку він нагадав, що розпорядився вивільняти щодня зі стратегічних запасів США по 1 млн барелів нафти на день упродовж наступних шести місяців. Крім того, президент США наголосив, що працює з нафтовиробниками для того, щоби збільшити виробництво необхідного пального.
Раніше, Байден заявив, що плани Путіна завоювати Україну провалилися.