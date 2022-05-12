Тарифи на газ із 1 травня: «Нафтогаз» встановив ціни

Як повідомляється на сторінці компанії у Facebook, ціна газу для клієнтів Газопостачальної компанії «Нафтогаз України» залишається незмінною - 7,96 грн/куб. м з ПДВ, без доставки (адже за доставку газу споживачі сплачують іншим компаніям – облгазам).

«Нафтогаз України» встановив ціни на газ для клієнтів із 1 травня.

Тож ціна на газ у межах річного тарифного плану «Фіксований» залишається на рівні минулого року.

Уся Луганська область зараз перебуває без води та електрики. Вцілілих об’єктів життєзабезпечення в регіоні майже не залишилося.