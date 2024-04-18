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«Точно не візьмуть в ЄС». Гетманцев розповів, де держава довела ситуацію до катастрофи

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
«Точно не візьмуть в ЄС». Гетманцев розповів, де держава довела ситуацію до катастрофи
Держбюджет отримає додаткові 500-600 млрд грн по року у разі повного виведення економіки з тіні
фото з відкритих джерел

«Ви навіть не уявляєте, про які суми заниження цін при імпорті та кешевій торгівлі йдеться – не в 5-10 разів, а у 40» 

Виведення економіки України з тіні ускладняється тим, що держава не забезпечує рівні правила гри для підприємств. Про це розповів в інтерв’ю «Главкому» голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Депутат зазначив, що з одного боку, постійно вишукуються нові схеми ухилення від оподаткування, а з іншого – нові можливості зменшення кількості заблокованих накладних (лише 0,75% в лютому). За його словами це значення складає 0,5%, якщо вилучити великі ризикові підприємства, де є зловживання.

«Ця робота надскладна, бо у нас на словах всі хочуть виходити «з тіні», але не можуть працювати «в білу», якщо конкуренти працюють «в чорну». Великий гріх чи помилка нашої держави в тому, що, десь граючись в популізм, десь використовуючи для корупції, десь просто демонструючи м'якість, вона не забезпечує рівні правила гри – і це виливається в таку катастрофу. З такою ситуацією ми точно не станемо членами ЄС», – наголосив він.

Гетманцев прогнозує, що за умови повного виведення економіки країни з тіні держбюджет отримає додатково близько 500-600 млрд грн по року. Він додав, що одразу все вивести не вдасться, але, за його словами, це реально зробити для левової частки за три-п’ять років.

«З 1 жовтня ми запровадили штрафи на торгівлю без касових апаратів. Ми повинні перезавантажити митницю. У контексті останнього вже відбувається «відпрацювання» імпортерів: порівнюються ціни, за якими імпортер продає частину товару «в білу» на митній території України, з цінами, за якими він товар завозив. Якщо різниця кудись поділася на ринку за кеш, цей імпортер притягається до відповідальності. Ви навіть не уявляєте, про які суми заниження цін при імпорті та кешевій торгівлі йдеться – не в 5-10 разів, а у 40», – розповів нардеп.

Голова парламентського комітету наголосив, що поступово акцент зміщується на менш значні галузі, і додав, що свою роль у цьому зіграла диджиталізація, хоча процес не завершений. Депутат повідомив, що цього року планується тестування електронного аудиту, що зробить значно прозорішою взаємодію між платниками податків і податковою. Електронний акциз буде запроваджено з 2026 року, але, наголосив Гетманцев, закон вже проголосований.

Як повідомлялося, держава намагається вивести ринки з тіні та створити рівні умови господарювання для всіх. Це вдалося зробили із торгівлею золотими виробами та галуззю пального, повідомив Данило Гетманцев. Депутат наголосив, що проблема у державі, оскільки її перший обов'язок перед бізнесом – створити рівні умови господарювання.

До слова, ухилятися від сплати податків у воєнний час – це те саме, що красти в армії. Таку думку висловив Данило Гетманцев і назвав порушників «покидьками». Нардеп підкреслив, що воювати можна лише всім разом, а не частиною суспільства. За його словами, обурливі факти фіксуються у тих галузях, де відбувається ухилення від оподаткування.

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Теги: економіка Данило Гетманцев держава акциз Держбюджет депутат

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