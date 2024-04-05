Кіпр захлинається від напливу біженців з однієї країни

Мігранти з Лівану неабияк турбують владу Кіпру, який просить допомоги у Євросоюзу

Кіпр на межі можливостей щодо прийому біженців. Таку заяву зробив після екстреного засідання Ради національної безпеки офіційний представник уряду Константінос Летімбіотіс. Про це пише «Вісник Кіпра».

Зустріч відбулася під головуванням президента Нікоса Христодулідіса. Рада була скликана після того, як понад 450 мігрантів прибули до берегів країни за 24 години. Летімбіотіс підкреслив, що влада не сидить склавши руки. Про це свідчить кількість біженців, що залишають країну, і арешт організаторів трафіку. «Водночас ми не можемо вплинути на географію. Ми дуже близькі до Лівану. Зокрема, спостерігається збільшення потоку мігрантів саме з Лівану», – сказав він.

Під час зустрічі було обговорено всі можливі заходи реагування. Летімбіотіс відмовився говорити, які саме, пославшись на їхню конфіденційність. Він уточнив, що всі міністри висунули низку пропозицій. «Важливо те, що солідарність проявляється на рівні ЄС. Кіпр – найближча до Лівану держава Євросоюзу», – нагадав офіційний представник уряду.

Чи має Кіпр інфраструктуру, щоб впоратися з напливом мігрантів? Міністр наголосив, що «враховуючи темпи прибуття мігрантів за останні кілька днів, ми на межі своїх можливостей, і ми неодноразово повідомляли про це».

Кіпр перебуває на зв'язку з Ліваном, щоб переконати владу сусідньої країни вплинути на збільшені міграційні потоки, які спостерігалися останні кілька днів.

Проблему міграції Нікос Христодулідіс обговорив із головою Європарламенту Робертою Метсолою. «Кількість сирійських мігрантів, які прибувають з Лівану, останніми тижнями неухильно зростає. Це викликає глибоке занепокоєння. Я чудово розумію проблеми, з якими стикається Ліван. Але експорт мігрантів на Кіпр не має бути допустимим рішенням. ЄС має надати Кіпру відчутну підтримку», – наголосив президент.

Метсола у відповідь заявила, що ЄС на боці Кіпру. На наступному тижні Європарламент голосуватиме за великий законодавчий пакет. «З його допомогою ми зможемо вирішити, як у короткостроковій, так і в середньостроковій перспективі, а також, сподіваюся, у довгостроковій перспективі окремі національні проблеми, з якими стикаються такі країни, як ваша, в галузі міграції», – сказала глава Європарламенту.

Згідно зі звітом МВС Кіпру, за 2023 рік кількість біженців з африканських країн зменшилася на 72%, із Сирії – збільшилась на 50%, з решти країн – зменшилась на 65%.

До слова, Міністерство праці випустило офіційне роз'яснення для роботодавців, які планують працевлаштувати біженців. У ньому йдеться про те, що особам, які шукають притулку, тепер не дозволяється працювати протягом перших дев'яти місяців після їх прибуття на Кіпр.