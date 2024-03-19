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Рада готує всесвітнє звернення через обрання Путіна президентом РФ – нардеп

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Рада готує всесвітнє звернення через обрання Путіна президентом РФ – нардеп
Центральна виборча комісія РФ повідомила, що за результатами голосування на президентських виборах Путін набрав понад 87%
фото з відкритих джерел

Як зазначив нардеп Мережко, основна ідея звернення полягає в заклику не визнавати Путіна легітимним президентом РФ

Верховна Рада готує звернення до країн світу про невизнання Володимира Путіна легітимним президентом Росії. Про це в ефірі «Радіо Свобода» заявив голова комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

«Основний пункт, основна ідея цього звернення полягає в тому, щоби закликати країни світу, парламенти, держави не визнавати Путіна легітимним», – сказав нардеп.

Мережко зауважив, що таке звернення відображатиме спільну позицію депутатів Верховної Ради України.

«Один з ініціаторів – це голова Верховної Ради. Ну, і наш комітет. Я брав активну участь в опрацюванні цього важливого документу, у тому числі опозиція», – розповів він.

Голова комітету зазначив, що раніше була оприлюднена заява президента Парламентської асамблеї Ради Європи Теодороса Русопулоса, у якій той піддає сумніву легітимність виборів у Росії.

«Українська делегація була одним з ініціаторів закріплення в одній з резолюцій ПАРЄ заклику до невизнання Путіна легітимним. Тобто це результат діяльності української парламентської дипломатії. І я хотів би нагадати, що було ухвалено указ президента, в якому чітко сказано, що Путін не може розглядатися як представник Росії, з ним не можна вести переговори. Тобто це вже закріплено в правовій площині», – додав Мережко.

Нагадаємо, російський президент-диктатор Володимир Путін намагається використати заявлені рекордні рівні явки виборців та підтримку його кандидатури в президенти, аби встановити інформаційні умови з метою затяжної війни в Україні.

До слова, Путін у травні вирушить до Китаю для переговорів із Сі Цзіньпіном, що може стати першою закордонною поїздкою глави Кремля після переобрання за його новий президентський термін.

Читайте також: Вибори Путіна. Перемогла війна
Теги: путін депутат президент Верховна Рада вибори в Росії

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