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Атака на Україну, пожежа в Росії: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Атака на Україну, пожежа в Росії: головне за ніч
В Іжевську горіла будівля підприємства з виробництва пакетів
фото: МНС РФ

У ніч на 11 квітня, в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу

У ніч на 11 квітня ворог атакував українські міста дронами та ракетами. У російському місті Іжевську горіла будівля підприємства з виробництва пакетів на 1 000 квадратних метрах. Депутати розглянули 4294 правки до законопроєкту про мобілізацію. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 11 квітня, щоб ви були в курсі подій.

Атака на Україну

У ніч на 11 квітня, в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку.

«Стратегічні бомбардувальники Ту-95МС здійснили маневр в районі пускових рубежів. За уточненими даними у повітрі близько дев'яти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС», – повідомили Повітряні сили.

До того ж, тривала атака безпілотників, яку окупанти розпочали вночі.

Уранці 11 квітня мешканці Києва та Київської області могли чути вибухи. Працювала протиповітряна оборона.

Обстріл Харкова

Вранці 11 квітня під час повітряної тривоги через ракетну загрозу в Харкові пролунали вибухи.

«У місті лунають вибухи. Харків під ударом російських ракет. Будьте обережні», – повідомив мер міста Ігор Терехов.

Голова Харківської ОВА Синєгубов також повідомив, що окупанти завдають ударів по Харкову. Пізніше він уточнив, що ворог завдав щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі міста Харків та області.

На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила. До того ж, мешканці міста в соцмережах повідомляють про проблеми зі світлом.

«Судячи з того, куди цілить російський агресор, у Харкові можливі проблеми з енергопостачанням. Метро найближчі години не працюватиме, тож вибудовуйте свої маршрути виходячи з цього», – згодом додав Терехов.

Пожежа в Росії

У російському місті Іжевську горіла будівля підприємства з виробництва пакетів на 1 000 квадратних метрах.

Повідомлялося, що з місця пожежі 36 осіб евакуювалися самостійно, але ще одна людина може бути всередині.

Російські пожежники додали, що на місці працюють понад 80 осіб і 27 одиниць техніки.

Згодом стало відомо, що пожежу ліквідували. За медичною допомогою звернулися двоє людей.

Депутати розглянули 4294 правки до законопроєкту про мобілізацію

Народні депутати розглянули всі відхилені Комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки 4294 правки до другого читання законопроєкту про мобілізацію. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За словами Железняка, на розгляд поправок пішло 11 годин, а у залі пленарних засідань до кінця роботи залишалося 30 народних депутатів.

«Зараз перерва до ранку, далі вранці «мотиваційний» виступ військових, потім 31 голосування за 31 враховану поправку до закону і останнє голосування за законопроєкт загалом», – розповів нардеп.

Генерал США попередив, що найближчими тижнями Росія матиме перевагу в артилерії

Найближчими тижнями Росія зможе переважати Україну в кількості артилерійських снарядів у десять разів, якщо Сполучені Штати не схвалять додаткову військову підтримку для України. Про це заявив командувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі американський генерал Крістофер Каволі

За словами Каволі, Росія наразі випускає п'ять артилерійських снарядів на кожен снаряд, випущений українськими військами, і ця диспропорція в найближчі тижні може збільшитися до «10 до 1».

«Якщо одна сторона може стріляти, а інша не може стріляти у відповідь, програє та сторона, яка не може стріляти у відповідь. Тому ставки дуже високі. Цього року вони дуже залежать від нас. І без нашої підтримки вони не зможуть перемогти», – додав він.

Топгенерал США в Альянсі також застеріг, що без подальшої американської підтримки в Україні «досить швидко» закінчаться артилерійські снаряди і перехоплювачі ППО.

Теги: пожежа ворог Харків росія окупанти депутат законопроєкт

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