«Донатами не прикриєшся». Гетманцев попередив податкових ухилянтів

Соратник Зеленського побачив розкол у бізнесі: частина віддає все на оборону, частина – мародерять

Ухилятися від сплати податків у воєнний час – це те саме, що красти в армії. Таку думку висловив в інтерв’ю «Главкому» голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев і назвав порушників «покидьками».

«У нас, у принципі, деякі люди живуть нормальним, майже мирним життям, а деякі – повністю у війні. Цей розкол є очевидним і дуже небезпечним. Небезпечно, коли люди відриваються від реальності у штучно створений ілюзорний світ, намагаючись десь на задвірки своєї свідомості відсунути те, що щодня гинуть люди, гинуть в тому числі за них», – наголосив нардеп.

Гетманцев підкреслив, що воювати можна лише всім разом, а не частиною суспільства. За його словами, обурливі факти фіксуються у тих галузях, де відбувається ухилення від оподаткування.

«Покидьки, інакше не можу їх назвати, крадуть гроші у армії у війну, недоплачуючи податки попри все, що відбувається навколо. Це відбувається попри війну та попри те, що ми рахуємо кожну копійку. «Притчею во язицех» є тютюновий та гральний ринки, але, крім цих ринків, є ще інші – наприклад, торгівля електронікою, яка досі базується на контрабанді», – повідомив депутат.

В якості прикладу голова податкового комітету привів компанію Comfy, яка реалізує через свій магазин техніку дорожче, ніж конкуренти. Останні продають товар повністю «в чорну» за готівку через посередників на OLX, що не мають навіть статусу ФОПа. Таких «умовних» кавоварок, холодильників, гаджетів, за словами Гетманцева, продається на сотні мільйонів доларів на рік.

«Тобто люди, використовуючи старі мирні практики ухилення від оподаткування, не відчувають війну. Вони не розуміють, що їхній бізнес в принципі не матиме перспективи, якщо до їхніх міст прийдуть руські, і намагаються вкрасти в армії, подекуди прикриваючись на порядок меншими донатами як індульгенцією на несплату податків», – заявив він.

Данило Гетманцев назвав це звичайним мародерством та порівняв із крадіжками на бюджетних закупівлях, держпідприємствах та гуманітарці.

Нагадаємо, ідею бронювання за гроші не можна реалізувати повністю, адже рівень заробітку дуже відрізняється між містами, селами та прифронтовими територіями. Данило Гетманцев не погоджується з оцінками, щоза допомогою бронювання за гроші вдасться залучити додаткові 200 млрд. грн. На його думку, такого резерву немає.