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Гетманцев назвав ринки, які вдалося вивести «з тіні»

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Гетманцев назвав ринки, які вдалося вивести «з тіні»
Гетманцев: проблема у державі, оскільки її перший обов'язок перед бізнесом – створити рівні умови господарювання
фото з відкритих джерел

«Зараз ми намагаємось створювати правила і кажемо: є середнє податкове навантаження по галузі, тож перебувайте в його межах, інакше будуть проблеми»

Держава намагається вивести ринки з тіні та створити рівні умови господарювання для всіх. Це вдалося зробили із торгівлею золотими виробами та галуззю пального, розповів в інтерв’ю «Главкому» голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Є здорові процеси: наприклад, на ринку торгівлі золотими виробами. Цей ринок перебував у тіні, але з його представниками була проведена дуже жорстка робота, пішли фактичні перевірки, були нараховані штрафи. І галузь після цього не «стала в позу», намагаючись за будь-що лишитися в тіні, а навпаки створила свої команди, які виявляють нелегальних торгівців і повідомляють про них податкову», – заявив він.

Гетманцев наголосив, що проблема у державі, оскільки її перший обов'язок перед бізнесом – створити рівні умови господарювання. Він додав, що в зворотному випадку бізнес сам ці питання вирішує.

«Зараз ми намагаємось створювати ці правила і кажемо: є середнє податкове навантаження по галузі, тож, будь ласка, перебувайте в його межах, інакше будуть проблеми. Ми намагаємося, аби, з одного боку, сплачувати податки стало трендом, з іншого – ухилятися стає небезпечним. Ті, хто працюють «у чорну», повинні або піти з ринку, або стати «білими», – повідомив нардеп.

«Притчею во язицех» Гетманцев назвав тютюновий та гральний ринки, а також торгівлю електронікою, яка, за його словами, досі базується на контрабанді. Він розповів, що конкуренти законослухняних магазинів продають електроніку повністю «в чорну» за готівку через посередників на OLX на сотні мільйонів доларів на рік.

Депутат підкреслив, що галузь пального практично вже вийшла з тіні, за винятком кількох маленьких гравців. «Протягом одного 2023 року податкове навантаження на літр пального з ПДВ зросло у п’ять разів. Та ж мережа «Авантаж 7», що мала найменше податкове навантаження по Україні, зараз має середнє навантаження. Аутсайдери настільки підвищили сплату податків, що змусили робити те саме тих, хто стояв вище у рейтингу платників», – заявив він.

Данило Гетманцев зазначив, що те, що сьогодні відбувається на ринку електроніки або фруктів, овочів, одягу, фактично було раніше на ринку палива. Він додав, що для виходу у легальну площину, як показала практика, потрібно максимум рік кропіткої роботи.

Нагадаємо, в Україні в разі додаткової мобілізації значно збільшиться кількість військовослужбовців і держава потребуватиме 300 млрд грн на їх забезпечення. Тому народна депутатка від «Слуги народу», голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа запропонувала збільшити військовий збір та ввести податки на розкіш.

До слова, український бюджет потребує додаткових надходжень. На цьому тлі Кабінет міністрів України готує законопроєкт, яким, зокрема, пропонується запровадження військового збору для ФОПів.

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Теги: золото Данило Гетманцев пальне бізнес ринок тютюнові вироби податки

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