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    Економіка та фінанси

    Трамп назвав дату першого кроку для припинення торгової війни між США та Китаєм

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    Лідер КНР Сі Цзіньпін та президент США Дональд Трамп - Трамп назвав дату першого кроку для припинення торгової війни між США та Китаєм
    Лідер КНР Сі Цзіньпін та президент США Дональд Трамп

    Президент США планує незабаром відвідати Пекін

    15 січня США та Китай підпишуть першу частину торгової угоди, яка має покласти край тарифним протистоянням.

    Про це повідомив президент США Дональд Трамп.

    «Я підпишу нашу дуже велику і всеосяжну торговельну угоду щодо першої фази з Китаєм 15 січня. Церемонія відбудеться в Білому домі. На ній будуть присутні високопоставлені представники Китаю», — зазначив він.

    Трамп додав, що планує незабаром відвідати Пекін, де розпочнуться переговори щодо другої частини угоди.

    Нагадаємо, в 2018 році адміністрація Дональда Трампа, що пручається проникненню китайських товарів на ринок США, ввела ряд досить чутливих для Пекіна мит, анонсувавши їх збільшення на початку 2019 року. Глава КНР Сі Цзіньпін у відповідь ввів проти США санкції — взаємні мита сягнули суми понад $100 млрд.

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