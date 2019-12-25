Китай випробував ракету, яка може «дістати» до США



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За польотом ракети, спрямованої у західному напрямку, спостерігав американський супутник

КНР здійснила випробувальний запуск нового типу ракети, що здатна нести ядерні боєголовки та вразити будь-який об’єкт у США.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на власні джерела.

«Китайські військові цього тижня здійснили випробування нової ракети із запуском з підводного човна, здатної нести ядерну боєголовку та вражати цілі по всій території Сполучених Штатів Америки» – повідомили джерела у Пентагоні.

Випробування ракети JL-3 відбулися 22 грудня у Бохайській затоці біля північного узбережжя Китаю. Китай здійснив ракетний запуск на тлі повідомлень про те, що американська розвідка перебуває в стані готовності до очікуваного випробування ракет великої дальності Північною Кореєю.

За польотом ракети, спрямованої у західному напрямку, спостерігав американський супутник. Інші деталі випробувань поки невідомі.

Речник Пентагону підполковник Девід Істберн заявив, що не володіє інформацією про цей тест. Як зазначається, це щонайменше четверті випробування ракети JL-3 протягом останніх двох років.

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