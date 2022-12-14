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«Треба гнати крадіїв». Голова парламентського комітету обурений роботою митниці

glavcom.ua
«Треба гнати крадіїв». Голова парламентського комітету обурений роботою митниці
Наразі Верховна Рада не має впливу на Державну митну службу
фото з відкритих джерел

«Це ненормально, коли попри інфляцію та нинішній курс гривні, який виріс більше, ніж на 25%, доходи митниці навпаки тільки падають»

Зростаючі масштаби корупційних процесів на митниці загрожують стабільному функціонуванню економіки України. Про це  в інтерв’ю «Главкому» розповів голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Якщо Мінфіну нема чим фінансувати видатки, то іншого джерела, ніж, назвемо це культурно, монетизація видатків держбюджету за рахунок придбання Нацбанком військових облігацій, нема. Це джерело – дуже болісне і дуже негативно позначається на інфляційних процесах. А інфляція, як відомо, це – податок на бідних, тому ми і робимо все, аби цього уникнути. Але якщо почнуться касові розриви, не буде грошей від партнерів, то просто виходу іншого не матимемо. Резерв може бути знайдений хіба що в покращенні адміністрування податків, коли ми виженемо крадіїв з митниці. Бо це ненормально, коли попри інфляцію та нинішній курс гривні, який виріс більше, ніж на 25%, доходи митниці навпаки тільки падають. Ми ж розуміємо, що там ідуть процеси, вкрай негативні для економіки», – зазначив очільник парламентського комітету.

На запитання, чому на четвертому році каденції Володимира Зеленського митниця не очищена від корупціонерів, Гетманцев відповів, що наразі Верховна Рада не має впливу на Державну митну службу, а Кабінет міністрів не зробив кадрових висновків, які були рекомендовані парламентом.

«Мені складно відповідати на це питання, бо, з одного боку, я маю політичну відповідальність за те, що відбувається на митниці, адже я є членом команди. З іншого – від себе я зробив все можливе, аби там сталися кадрові, а за ними й системні зміни. Із законодавчої точки зору, все вже вирішено, і більше, ніж зараз, Верховна Рада навряд чи може вплинути на ситуацію. Зміни там лежать виключно в сфері правозастосування і виконання. Механізми, аби навести лад, достатньо прості – була б до цього воля. Ми в комітеті прийняли рішення про незадовільний стан на митниці і рекомендували Кабінету міністрів зробити кадрові висновки, яких, на жаль, з тих пір ніхто не зробив. Більше того, ми публічно виклали покроковий план – що робити, аби навести лад. І мені дуже сумно сьогодні, що нема чого відповісти на ось такі ваші закиди», – пояснив народний депутат.

Як повідомлялося, голова одного з ключових парламентських комітетів з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що за 11 місяців цього року до держбюджету зібрали на 11% більше податків, ніж за цей же період минулого року, водночас митниця залежно від місяця дає на 35-40% менше надходжень. 

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Теги: Кабмін митниця Верховна Рада Держбюджет корупція Данило Гетманцев

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