«Відповів гопникам». Милованов пояснив свої скандальні слова про МВФ, який обкакався

Милованов своїм критикам порадив згадати Гройсмана, який матюкався в урядовій ложі

У політиці неможливо завжди залишатися на висоті, інколи доводиться опускатися до рівня співрозмовників і говорити зрозумілою для них мовою. Таке пояснення своїм недипломатичним висловлюванням про перемовини з МВФ в інтерв’ю «Главкому» дав Тимофій Милованов, радник президента України та ексміністр економіки.

«В політиці ви не можете завжди залишатися на висоті, бо коли вас низько атакують, то якщо не відбивати ці атаки, вас просто не почують. Тому коли в коментарях заливають матюками повністю українську сторону, то доводиться відповідати мовою, яку хулігани за своїм інтелектом розуміють. Якщо вас гопники на вулиці зупинили і бити зібралися, ви ж не будете їм розповідати – вибачте, давайте в суді розберемося. В такий момент вам потрібно відстрілюватися або битися. Просто зазвичай українські чиновники, аналітики, експерти мовчать і терплять, коли їх б’ють оці аналітичні гопники. А я не терплю... Звичайно, це розтиражували. Хоча згадайте Гройсмана, який взагалі матюкався в урядовій ложі, але то таке», – зауважив радник президента України.

Раніше повідомлялося, що ексміністр економіки та радник президента України Тимофій Милованов прозвітував на своїй сторінці у Facebook про участь в офіційному візиті президента до Обʼєднаних Арабських Еміратів. Коментар щодо кредиту МВФ Милованов опублікував під постом про зустріч зі «спадкоємним принцом ОАЕ», в якій він брав участь у якості радника голови Офісу президента та члена української делегації. Коли гості сторінки зауважили, що ці досягнення не виглядають успішними на тлі провалу переговорів з Міжнародним валютним фондом, ексміністр відповів: «там МВФ обкакався, а не Україна. Якщо на це чесно дивитись».





Нагадаємо, у стосунках української влади з Міжнародним валютним фондом – чергова пауза. Нещодавні перемовини щодо наступного траншу з загальної програми фінансування в $5 млрд зайшли у глухий кут. Якщо раніше у таких випадках казали, що місія поїхала з Києва ні з чим, то в нинішніх коронавірусних умовах ніхто нікуди й не приїжджав – всі дискусії проводились в онлайн–режимі. Представники МВФ назвали кілька пунктів, на виконанні яких фонд наполягає перед тим, як виділити Україні гроші, – запровадження ринкової ціни газу для населення, зменшення дефіциту бюджету, зміни до банківського законодавства, судова та антикорупційна реформи.