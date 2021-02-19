Провал переговорів з МВФ: головна проблема навіть не в грошах

Економічні наслідки від провалу переговорів України і МВФ не будуть миттєвими, але...

Мовою оригіналу

За яркими ежедневными новостями мы уже через два дня забыли про скоропостижный провал переговоров с МВФ, который наш бывший министр экономики (один из худших, на мой взгляд, за всю историю Украины) Тимофей Милованов охарактеризовал в ярком и образном унитазном стиле. Я не министр и не работаю в теперь уже скандально-известной Киевской Школе Экономики, потому не буду дословно цитировать бывшего министра, а теперь советника Главы ОП. Если сформулировать мягче, то чиновник считает, что это не Кабмин Украины, а МВФ «обделался» на переговорах.

Ну, Милованову виднее, наверное. Только проблемы все равно у нас, а не у МВФ. Экономические последствия от провала этих переговоров не будут моментальными. Пока хорошая конъюнктура на наш экспорт, да и основные выплаты по кредитам предстоят во второй половине года. Так что весной с курсом гривны все будет нормально. А вот осенью вполне может начать «лихорадить». Не только в связи с выплатами долгов, но и с возможной дырой в бюджете, которая заставит нас его пересматривать. Понятно, что «ни один Милованов не пострадает», а вот остальных граждан это неизбежно коснется.

Главная проблема даже не в деньгах, которые МВФ не даст. Проблема в том, что отказ или пауза в сотрудничестве с Фондом резко снижает доверие инвесторов и кредиторов к Украине. То есть деньги мы где-нибудь займем. Но дороже. А те, кто подумывал вложить какие-то средства в украинскую экономику – как минимум возьмут паузу. Или инвестируют в другую страну. То есть дело даже не столько в кредите, сколько в репутации. И в экономических рейтингах.

Я политическую составляющую за скобки вынесу, но есть условия, которые нам важны не меньше, чем МВФ. Судебная реформа нужна? Не то слово. Сколько лет можно ее имитировать? Если всем очевидно, что без справедливых судов, которые не торгуют решениями, у нас ничего не получится – чего никак не начнем? Ну не будет никто вкладывать в бизнес, если его в любой момент по суду могут отжать или придушить. Только с мощной политической «крышей», а это резко сужает круг возможностей и участников. И большая приватизация по этой же причине не даст полного эффекта.

С дефицитом бюджета вообще замечательно получилось. Ну, я же никому не открою секрет, что принятый бюджет нереален и его придется «пересматривать». Резать, другими словами. Или печатать деньги. Или занимать снова, но уже под проценты выше, чем у Фонда. А в МВФ очень интересную вещь сказали. Хотели, чтобы правительство Шмыгаля удерживало дефицит бюджета на уровне 2%-2,3%, как было при Кабмине Гройсмана. Ну, и кто там любил поговорить про самую бедную страну Европы, про стагнирующую экономику? Так вот теперь смотрите – результаты работы правительства тогда стали эталоном, которого очень ждут от действующего Кабмина. И напрасно ждут, что показательно.

Джерело: блог Кирила Сазонова

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.