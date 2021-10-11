Молоко стрімко дорожчає по всьому світу. Продовольча організація ООН назвала причини
Активний світовий попит на молочні продукти збільшив ціни на 15%
Середнє значення Індексу цін на молочну продукцію FAO в вересні склало 117,9 пунктів, що на 1,7 пунктів (1,5%) вище серпневого показника і на 15,6 пунктів (15,2%) вище за показник відповідного періоду минулого року. Про це йдеться в звіті The Food and Agriculture Organization, повідомляє видання «Латифундист».
Відзначається, що в вересні підвищилися міжнародні котирування всіх видів молочної продукції, включених в даний індекс, при цьому різке зростання продемонстрували ціни на знежирене сухе молоко і вершкове масло, що пояснюється активним світовим імпортним попитом і обмеженою експортною пропозицією, особливо в Європі, де спостерігається скорочення запасів і сезонне зниження виробництва молока.
«Обмежене виробництво молока на початковому етапі нового сезону в Океанії в поєднанні з низьким рівнем запасів також сприяло підвищенню світових цін на вершкове масло і знежирене сухе молоко. У той же час ціни на незбиране сухе молоко і сир продемонстрували помірне зростання під впливом сукупності таких факторів, як обмежене виробництво, низький рівень запасів і стабільний внутрішній попит в Європі», - йдеться в звіті.
Нагадаємо, світові ціни на продовольство продовжують зростати, у вересні продукція подорожчала на 1,2% проти серпня.
До слова, у Криму рекордно зросли ціни на картоплю (фотофакт).
Раніше фінансовий аналітик спрогнозував інфляцію і знецінення долара.
У вересні Нацбанк знову підняв облікову ставку через сплеск інфляції.
Як стало відомо, у Європі назріває продовольча криза, обумовлена катастрофічними неврожаями. Зокрема, експерти прогнозують суттєве подорожчання борошняних виробів, яке не омине й Україну.
Нещодавно експерти назвали нову причину зростання цін на продукти.
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