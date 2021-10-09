Ціни на продовольство у світі рекордно зростають: що подорожчало

У світі знову почали зростати ціни на продовольчі товари

Зростанню цін у вересні сприяло скорочення пропозиції й високий попит на основні харчові продукти, такі як пшениця і пальмова олія

Світові ціни на продовольство продовжують зростати, у вересні продукція подорожчала на 1,2% проти серпня. Про це повідомляє Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Згідно з даними ФАО, у вересні світові ціни на продовольчі товари зросли внаслідок зниження пропозиції і високого попиту на основні продукти харчування, такі як пшениця і пальмова олія.

Так, загальний Індекс цін на продовольство становив 130 пунктів у вересні 2021 року, що на 1,2% перевищує рівень серпня. Це також показує зростання цін на 32,8% у річному вимірі.

У вересні подорожчали такі продукти:

Індекс цін на зернові у вересні зріс на 2,0% у порівнянні з попереднім місяцем й нині на 41% вище, ніж роком раніше — через скорочення обсягів експорту на тлі високого попиту. Зауважте, що світові ціни на пшеницю зросли майже на 4%.

Індекс цін на рослинну олію виріс на 1,7% за місяць й приблизно на 60% в порівнянні з вереснем 2020 року, оскільки світові ціни на пальмову олію досягли 10-річного максимуму.

Індекс цін на молочні продукти збільшився на 1,5% у порівнянні з серпнем.

Індекс цін на цукор був на 0,5% вище в порівнянні з попереднім місяцем й на 53,5% в порівнянні з роком раніше. Все через несприятливі погодні умови й більш високі ціни на етанол в Бразилії, найбільшому у світі експортері цукру.

Індекс цін на м'ясо у вересні практично не змінився в порівнянні з попереднім місяцем й виріс на 26,3% в річному численні.

У ФАО прогнозують, що світовий обсяг виробництва зернових у 2021 році сягне історичного рекорду у 2,8 млрд тонн. Попри це, таких обсягів не достатньо, аби задовольнити очікувані потреби в споживанні у маркетинговому сезоні 2021/22 років.

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