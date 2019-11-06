  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Турецька компанія заявила про будівництво сонячної електростанції на Житомирщині

    • Розсилка
    СЕС розпочнуть будувати у квітні 2020 року - Турецька компанія заявила про будівництво сонячної електростанції на Житомирщині
    СЕС розпочнуть будувати у квітні 2020 року

    На будівництво передбачено майже $5 млн

    На Житомирщині у Брониківській окружній територіальній громаді турецька компанія MNG збирається будувати сонячну електростанцію (СЕС) потужністю 5 МВт.

    Про це повідомляє Житомирська облдержадміністрація.

    «Голова Житомирської облдерждаміністрації Віталій Бунечко підписав меморандум про співпрацю із турецькою компанією MNG щодо будівництва сонячної електростанції у Брониківській об’єднаній територіальній громаді потужністю 5 МВт», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що в рамках проєкту будівництва інвестор планує створити близько 20 нових робочих місць, а також розвивати соціальну сферу, розбудовувати, відновлювати та розширювати інфраструктурні об’єкти на території Брониківської ОТГ.

    Будівництво СЕС розпочнуть у квітні 2020 року, на що передбачено майже $5 млн.

    будівництво електроенергія Меморандум Житомирщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ