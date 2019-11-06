Турецька компанія заявила про будівництво сонячної електростанції на Житомирщині



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СЕС розпочнуть будувати у квітні 2020 року

На будівництво передбачено майже $5 млн

На Житомирщині у Брониківській окружній територіальній громаді турецька компанія MNG збирається будувати сонячну електростанцію (СЕС) потужністю 5 МВт.

Про це повідомляє Житомирська облдержадміністрація.

«Голова Житомирської облдерждаміністрації Віталій Бунечко підписав меморандум про співпрацю із турецькою компанією MNG щодо будівництва сонячної електростанції у Брониківській об’єднаній територіальній громаді потужністю 5 МВт», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в рамках проєкту будівництва інвестор планує створити близько 20 нових робочих місць, а також розвивати соціальну сферу, розбудовувати, відновлювати та розширювати інфраструктурні об’єкти на території Брониківської ОТГ.

Будівництво СЕС розпочнуть у квітні 2020 року, на що передбачено майже $5 млн.