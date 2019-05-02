У 2018 році до газових мереж Вінниччини приєднались понад 900 нових споживачів



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За показниками приєднань нових споживачів лідирує місто Вінниця

У 2018 році до газорозподільних мереж Вінницької області приєднались 904 нових споживачі природного газу. Це на 17 % більше, ніж у 2017 році.

Майже 40 % з них - це стандартні приєднання до приватних будинків в селах та містах. Кількість нестандартних приєднань сягнула понад 560. З них майже 94 % - приєднання до мереж приватних будинків та квартир. Решту нових об’єктів газопостачання становлять 14 багатоквартирних будинків та 24 непобутових об’єкти.

В сільській місцевості більш поширеними є стандартні приєднання, у містах переважають нестандартні приєднання. За показниками приєднань нових споживачів лідирує місто Вінниця.

«Граничний рівень плати за стандартне приєднання встановлюється НКРЕКП. Для Вінницької області та міста Гайворон на 2019 рік ця плата коливається від 12 588 грн до 18 876 грн залежно від типів місцевості, газопроводу, а також типорозміру лічильника», - пояснює директор з капітального будівництва ПАТ «Вінницягаз» Юлія Бікташева.

Цього року до газорозподільних мереж Вінниччини на кінець квітня уже приєднані 344 нових об’єкти. Компанія намагається зберегти тенденцію до збільшення кількості нових споживачів природного газу.

Щоб підключитися до мереж газопостачання, споживачу необхідно звернутися з відповідною заявою до Центрів обслуговування клієнтів або відділень клієнтського сервісу компанії на місцях.