У 2018 році фахівці «Львівгазу» виявили більше 400 випадків крадіжок газу



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Недобросовісним споживачам нараховано до сплати 10,9 млн грн

Задля «економії» газу споживачі вдаються до різноманітних махінацій. Відтак, у 2018 році спеціалістами «Львівгазу» виявлено 435 крадіжок блакитного палива серед населення області, а це 1,1 млн куб м необлікованого газу. Як результат порушникам нараховано до сплати 10,9 млн грн.

«В результаті порушник заплатить за неврахований газ в розмірі граничної норми споживання. Окрім того, що «горе споживачі» порушують закон, вони ще й наражають на небезпеку не лише себе, а й оточуючих людей. Дуже часто у місцях несанкціонованих врізок у газопроводи виявляються витоки природного газу, які можуть призвести до вибухів та фатальних наслідків», - зазначає директор технічний ПАТ «Львівгаз» Павло Сербан.

За виявленими фактами незаконного відбору блакитного палива фахівці «Львівгазу» складають акти про порушення, проводять відключення несанкціонованих споживачів та стягують заподіяні збитки. Розмір компенсації розраховується відповідно до вимог Кодексу ГРМ та залежить від конкретного виду порушення: врізка у газопровід, самовільне підключення чи втручання в роботу лічильника. Окрім суми збитків, споживачу доведеться також сплатити всі послуги з відключення та відновлення газопостачання, а у разі пошкодження лічильника - його вартість разом із вартістю монтажних робіт.

ПАТ «Львівгаз» застерігає споживачів від таких вкрай небезпечних дій, аби крадіжка газу не стала фатальною. Якщо вам відомо про факти незаконного споживання, компанія просить повідомити про це на гарячу лінію за номером телефону (032) 259 -1-101 (внутрішній номер 1030), на номер 104 або ж надіслати sms-повідомлення на номер 5104. Анонімність гарантується.