У 2020 році збитки підприємств Міноборони сягнули десятків мільйонів гривень

До 2022 року 42 держпідприємства Міноборони буде реорганізовано

Експерти проаналізували показники фінансового плану держпідприємств Міноборони за 9 місяців минулого року

За три квартали 2020 року державні підприємства Міністерства оборони України відзвітували про чисті збитки на суму 22,2 млн грн.

Про це свідчить звіт про виконання показників фінансового плану державних підприємств за 9 місяців 2020 року, який проаналізувала експертна організація StateWatch.

За останні чотири роки державні компанії Міністерства оборони України також звітували лише про збитки. Відповідно до звітів про виконання фінпланів у 2017 році загальний чистий збиток усіх підприємств Міноборони склав 22,4 млн грн. Фінансові показники 2018 року завершилися зі збитками в сумі 8,2 млн грн. Пік перевищення витрат над доходами припав на 2019 рік, де сума збитку сягнула 38,7 млн грн.

Звіт про виконання показників фінансового плану

Серед фінансових показників, на які варто звернути уваги, є сумарна кількість доходів у 701 млн грн та витрат на суму 723,2 млн грн.

За підсумками трьох кварталів 2020 року, витрати на оплату праці на підприємствах Міноборони сягнули 224,5 млн грн та були розподілені серед 2847 працевлаштованих осіб, що на 1159 особи більше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Середньомісячні витрати на оплату праці працівника склали 8,3 тис. грн, на адміністративно-управлінський персонал – 10,6 тис. грн, тоді як на директора підприємства – 17,9 тис. грн.

Середня заробітна плата по Україні на грудень 2020 року становить 14,179 тис. грн.

Раніше у Міноборони повідомили, що до 2022 року 42 держпідприємства міністерства буде реорганізовано, 44 – ліквідовано, а 5 – передано на приватизацію.