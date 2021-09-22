Економіка України показує низькі темпи зростання, особливо на фоні наших сусідів.

Кажуть, що Державний бюджет – це економічна Конституція країни. Це – неправда, бо Конституція вище. Але бюджет – це філософія розвитку країни з боку правлячої влади. Яка була філософія розвитку країни попередні 5 років з 2014 до 2019? Ми рухалися в ЄС, в НАТО. Ми рухали країну до таких чітких критеріїв, як Копенгагенські критерії, яким країна має відповідати для того, щоб стати членом ЄС і НАТО. А не запитувати Байдена, Меркель чи Макрона, чому Україна досі не в НАТО. То запитайте в себе!

Зростання економіки або відскок від кризи 2020 року в країнах ЄС складає наступне: в Польщі квартальний внесок – 11%, в Естонії – 14%, а в Туреччині, яка претендує на Європу, – 21% зростання економіки за квартал. У той час в Україні зростання на фоні кризи минулого року – 5%. Куди ми рухаємося? Я твердо переконаний, що для стимулювання розвитку економіки нам потрібні прямі іноземні інвестиції. Це є верховенство права і довіра. До речі, це саме є і в Копенгагенських критеріях. Верховенство права, демократія, права людини, свобода ЗМІ і відсутності переслідування опозиції. З усіх цих питань Україна за Зеленського демонструє регрес.

Ще, на жаль, одна з найбільших проблем – це брехня. Коли Гетьманцев лобіював «лотерейку», коли Арахамія лобіював «ігорку», вони казали з піднятою рукою, що доходи бюджету будуть 7 мільярдів гривень. Шановний пане міністре, скільки зараз ви заклали в доходи від «ігорки» і «лотерейки»? 700 мільйонів. Оце і є брехня! Бо гроші ідуть в кишені «Слуг народу» у вигляді конвертів «20-40-50», які розносяться по залу.

Я наголошую, ми ще в цьому році маємо захистити людей, виплатити 13-ту пенсію, захистити децентралізацію, яку ви пограбували, повернути заборгованість армійцям, дати позиції по субсидіям, які ви пограбували. І це все треба зробити вже зараз.

Джерело: блог Петра Порошенка

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