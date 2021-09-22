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    Думки вголос

    Бюджет – це філософія розвитку країни з боку правлячої влади

    • Петро Порошенко

      П'ятий президент України

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    Чи зможе президент Зеленський впоратись з повільним ростом економіки України? - Бюджет – це філософія розвитку країни з боку правлячої влади
    Чи зможе президент Зеленський впоратись з повільним ростом економіки України?

    Економіка України показує низькі темпи зростання, особливо на фоні наших сусідів.

    Кажуть, що Державний бюджет це економічна Конституція країни. Це неправда, бо Конституція вище. Але бюджет це філософія розвитку країни з боку правлячої влади. Яка була філософія розвитку країни попередні 5 років з 2014 до 2019? Ми рухалися в ЄС, в НАТО. Ми рухали країну до таких чітких критеріїв, як Копенгагенські критерії, яким країна має відповідати для того, щоб стати членом ЄС і НАТО. А не запитувати Байдена, Меркель чи Макрона, чому Україна досі не в НАТО. То запитайте в себе!

    Зростання економіки або відскок від кризи 2020 року в країнах ЄС складає наступне: в Польщі квартальний внесок 11%, в Естонії 14%, а в Туреччині, яка претендує на Європу, 21% зростання економіки за квартал. У той час в Україні зростання на фоні кризи минулого року 5%. Куди ми рухаємося? Я твердо переконаний, що для стимулювання розвитку економіки нам потрібні прямі іноземні інвестиції. Це є верховенство права і довіра. До речі, це саме є і в Копенгагенських критеріях. Верховенство права, демократія, права людини, свобода ЗМІ і відсутності переслідування опозиції. З усіх цих питань Україна за Зеленського демонструє регрес.

    Ще, на жаль, одна з найбільших проблем це брехня. Коли Гетьманцев лобіював «лотерейку», коли Арахамія лобіював «ігорку», вони казали з піднятою рукою, що доходи бюджету будуть 7 мільярдів гривень. Шановний пане міністре, скільки зараз ви заклали в доходи від «ігорки» і «лотерейки»? 700 мільйонів. Оце і є брехня! Бо гроші ідуть в кишені «Слуг народу» у вигляді конвертів «20-40-50», які розносяться по залу.

    Я наголошую, ми ще в цьому році маємо захистити людей, виплатити 13-ту пенсію, захистити децентралізацію, яку ви пограбували, повернути заборгованість армійцям, дати позиції по субсидіям, які ви пограбували. І це все треба зробити вже зараз.

    Джерело: блог Петра Порошенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ЄС бюджет гроші Україна
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    Бюджет – це філософія розвитку країни з боку правлячої влади