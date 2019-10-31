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    Новини

    Одеситів попередили про відключення газу (адреси)

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    Одеситів попередили про відключення газу (адреси)

    До уваги одеситів: відключення газу на 1 листопада

    У зв'язку з проведенням ремонтних робіт на розподільчому газопроводі середнього тиску за адресою: вул. Сахарова

    з 09:00 до 17:30 01 листопада 2019 року будуть відключені від газопостачання споживачі за адресами:

    № з/п

    		 Адреси
    Найменування
     

    1.      
    Пос. Крижанівка
    вул.Бочарова 44,54,56
    		 котельні

    2.      

     вул. Сахарова,1б

    		 ЧП Юзбашян

    3.      

    		 вул. Сахарова,5,5а,5б,5в ж/д «Чайка»

    4.      

    		 вул. Сахарова,1б магазин АТБ

    5.      

    		 вул. Сахарова,36 Котельня «Евросервиc»

    6.      

    		 вул. Сахарова,9,9а  Котельня ЖК «Эко Солярис»
    газ Одеса
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