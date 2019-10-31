Одеситів попередили про відключення газу (адреси)
До уваги одеситів: відключення газу на 1 листопада
У зв'язку з проведенням ремонтних робіт на розподільчому газопроводі середнього тиску за адресою: вул. Сахарова
з 09:00 до 17:30 01 листопада 2019 року будуть відключені від газопостачання споживачі за адресами:
|
№ з/п
|Адреси
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Найменування
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1.
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Пос. Крижанівка
вул.Бочарова 44,54,56
|котельні
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2.
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вул. Сахарова,1б
|ЧП Юзбашян
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3.
|вул. Сахарова,5,5а,5б,5в
|ж/д «Чайка»
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4.
|вул. Сахарова,1б
|магазин АТБ
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5.
|вул. Сахарова,36
|Котельня «Евросервиc»
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6.
|вул. Сахарова,9,9а
|Котельня ЖК «Эко Солярис»