У Харкові викрито понад 400 крадіжок газу



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Щоб не платити за газ, споживачі втручалися в роботу лічильника для зменшення його показників, самовільно підключали газове обладнання тощо

З початку 2019 року в Харкові фахівці АТ «Харківміськгаз» виявили 438 випадків несанкціонованого споживання природного газу. Своїми діями споживачі завдали збитків державі та підприємству на суму понад 7 млн грн.

Серед встановлених фактів крадіжок цього року - 12 випадків несанкціонованих газопроводів, 177 випадків втручання в лічильник, 222 випадки несанкціонованого (самовільного) відновлення газоспоживання та підключення газових приладів, 27 випадків пошкодження пломбувального матеріалу лічильника.

Не є винятком, коли своїми безрозсудними діями споживачі-нормовики наражають себе та оточуючих на небезпеку, самовільно встановлючи побутові газові прилади. Тому АТ «Харківміськгаз» закликає мешканців міста повідомляти газову компанію про подібні випадки, бо від цього теж залежить безаварійність та безперебійність газопостачання міста.

Щоб не платити за газ, споживачі втручалися в роботу лічильника для зменшення його показників, конструювали врізки в газопровід, самовільно підключали газове обладнання або відновлювали газопостачання. Але все таємне стає явним, і за всі такі дії доведеться понести відповідальність, навіть кримінальну.

Газова компанія підтримує думку споживачів, стосовно несправедливості по відношенню до законослухняних громадян, які заощаджують дорогий ресурс і оплачують повністю за його використання. В той час, як заможні споживачі, у яких великі домоволодіння, або підпільний бізнес, та які ведуть нечесну гру вдаються до обману та шахрайства.

За виявленими фактами незаконного відбору блакитного палива фахівці «Харківміськгазу» складають акти про порушення. Розмір компенсації розраховується відповідно до вимог Кодексу ГРМ та залежить від конкретного виду порушення. Окрім суми збитків, споживачу доведеться також сплатити всі послуги з відключення та відновлення газопостачання. Якщо ж споживач не визнає вини, питання стягнення збитків вирішується в судовому порядку. При цьому порушнику доведеться сплатити ще й судові витрати.