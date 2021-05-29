В Україні впали ціни на соняшник

Трейдерів непокоїть незвично низький попит на соняшникову олію

Зниження цін на рослинні олії тисне на закупівельні ціни на соняшник в Україні, які за тиждень впали з 24000-24500 грн/т до 22000-23000 грн/т з доставкою на завод. Про це повідомляє agronews.ua.

Ціни попиту на українську соняшникову олію з поставкою у травні – липня знизилися до $1500 тонна FOB, а на поставки з нового врожаю – до $1150 тонна FOB.

Наприкінці сезону у сільгоспгосподарствах залишилися мінімальні запаси соняшника, тому переробники поступово зупинять закупівлі, готуючись до приймання ріпаку нового врожаю. Компанія Allseeds у травні була змушена придбати партію австралійської каноли та переробити ї за давальницькою схемою, щоб завантажити власні потужності.

Трейдерів непокоїть незвично низький попит на соняшникову олію. Спочатку він був обумовлений її високою вартістю у порівнянні з соєвою та пальмовою олією, а після підвищення цін на соєву олію до рівня цін на соняшникову розпочався карантин в Індії, що знизило попит на соняшникову олію на користь дешевших олій.

Влада Малайзії обмежила роботу підприємств по збиранню та переробці олійних пальм на рівні 60% потужності, щоб зменшити пересування людей в період карантину. На цьому тлі ф’ючерси на пальмову олію у вівторок виросли на 3,4% до 4024 рінггитів/т або $977 тонна.

За оцінками AmSpec Agri Malaysia, протягом 1-25 травня країна експортувала 1,07 млн т пальмової олії у порівнянні з 1,03 млн т за відповідний період квітня. А загалом у квітні експорт малайзійської пальмової олії виріс на 9,7% до 1,4 млн тонн.

На чиказькій СВОТ ціни на соєву олію в понеділок незначно виросли, але у вівторок знову впали, і зараз липневі ф’ючерси торгуються по $1449 тонна, а грудневі – по $1277 тонна, додавши з початку тижня в ціні 0,8%.

Сприятлива погода у США та високі темпи сівби сої продовжують тиснути на ринки сої та соєвої олії нового врожаю. А збільшення фермерами площ сівби призведе до подальшого падіння цін. На біржі в Даляні вчора ф’ючерси на пальмову олію виросли на 1,1% до $1206 тонна, а на соєву – на 0,7% до $1351 тонна.

Нагадаємо, ціни на цибулю в Україні виросли вперше з літа 2020 року. Наприкінці попереднього тижня ціни на цибулю ріпчасту в Україні рідко перевищували 4,50 грн/кг. Зараз же ціна на якісну продукцію варіюється від 4 грн до 5 грн/кг, а цибуля ріпчаста проблемної якості продається від 3,00 грн/кг.

Хоча темпи зростання поки досить несуттєві, сам факт того, що цибуля стала дорожчати, вже вселило деякий оптимізм у фермерів, у яких залишилися ще істотні запаси продукції.

Раніше повідомлялося, що в Україні стрімко зросли ціни на буряк. Також експерти прогнозують зростання цін на гречку до 50 грн/кілограм до вересня поточного року.

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