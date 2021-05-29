В Україні впали ціни на соняшник
Переробники поступово зупинять закупівлі соняшника, готуючись до приймання ріпаку нового врожаю
Трейдерів непокоїть незвично низький попит на соняшникову олію
Зниження цін на рослинні олії тисне на закупівельні ціни на соняшник в Україні, які за тиждень впали з 24000-24500 грн/т до 22000-23000 грн/т з доставкою на завод. Про це повідомляє agronews.ua.
Ціни попиту на українську соняшникову олію з поставкою у травні – липня знизилися до $1500 тонна FOB, а на поставки з нового врожаю – до $1150 тонна FOB.
Наприкінці сезону у сільгоспгосподарствах залишилися мінімальні запаси соняшника, тому переробники поступово зупинять закупівлі, готуючись до приймання ріпаку нового врожаю. Компанія Allseeds у травні була змушена придбати партію австралійської каноли та переробити ї за давальницькою схемою, щоб завантажити власні потужності.
Трейдерів непокоїть незвично низький попит на соняшникову олію. Спочатку він був обумовлений її високою вартістю у порівнянні з соєвою та пальмовою олією, а після підвищення цін на соєву олію до рівня цін на соняшникову розпочався карантин в Індії, що знизило попит на соняшникову олію на користь дешевших олій.
Влада Малайзії обмежила роботу підприємств по збиранню та переробці олійних пальм на рівні 60% потужності, щоб зменшити пересування людей в період карантину. На цьому тлі ф’ючерси на пальмову олію у вівторок виросли на 3,4% до 4024 рінггитів/т або $977 тонна.
За оцінками AmSpec Agri Malaysia, протягом 1-25 травня країна експортувала 1,07 млн т пальмової олії у порівнянні з 1,03 млн т за відповідний період квітня. А загалом у квітні експорт малайзійської пальмової олії виріс на 9,7% до 1,4 млн тонн.
На чиказькій СВОТ ціни на соєву олію в понеділок незначно виросли, але у вівторок знову впали, і зараз липневі ф’ючерси торгуються по $1449 тонна, а грудневі – по $1277 тонна, додавши з початку тижня в ціні 0,8%.
Сприятлива погода у США та високі темпи сівби сої продовжують тиснути на ринки сої та соєвої олії нового врожаю. А збільшення фермерами площ сівби призведе до подальшого падіння цін. На біржі в Даляні вчора ф’ючерси на пальмову олію виросли на 1,1% до $1206 тонна, а на соєву – на 0,7% до $1351 тонна.
Нагадаємо, ціни на цибулю в Україні виросли вперше з літа 2020 року. Наприкінці попереднього тижня ціни на цибулю ріпчасту в Україні рідко перевищували 4,50 грн/кг. Зараз же ціна на якісну продукцію варіюється від 4 грн до 5 грн/кг, а цибуля ріпчаста проблемної якості продається від 3,00 грн/кг.
Хоча темпи зростання поки досить несуттєві, сам факт того, що цибуля стала дорожчати, вже вселило деякий оптимізм у фермерів, у яких залишилися ще істотні запаси продукції.
Раніше повідомлялося, що в Україні стрімко зросли ціни на буряк. Також експерти прогнозують зростання цін на гречку до 50 грн/кілограм до вересня поточного року.