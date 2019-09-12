У Львівській області 32 виробників тепла дотепер не мають постачальника газу на опалювальний сезон



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Чинне зараз законодавство не забороняє відключення споживачів газу навіть впродовж опалювального сезону

Станом на 12 вересня у Львівській області нараховується 32 виробників тепла, які не включені до реєстру жодного з постачальників природного газу. Вони мають забезпечувати теплом взимку близько 50 тис. домогосподарств, а також школи та дитсадки. Відповідно до законодавства, АТ «Львівгаз» не має права здійснювати доставку газу таким споживачам.

Перелік виробників тепла Львівщини, котрі не включені до Реєстру жодного постачальника природного газу:

Бродитеплоенерго КП

Золочівенергоінвест ТОВ

Золочівенергоресурс ТОВ

Бориславтеплоенеpго КП

Господарник КП

Дрогобичтеплоенерго КП

Стебниктеплокомуненерго ДКП

Академічне-14Б ОСББ

Дорога Кривчицька-2 ОСББ

Енергія -Тепловодосервiс ТОВ

Жовкватеплоенерго КП

Лапаївка ПП ПФ РОЖ

Львiвська Нацiональна музична академiя iм.М.В.Лисенка

Львівдіпрокомунбуд ДП Львівський державний інститут проектування комунального будівництва

Наш оберiг ОСББ

Нове Знесіння ОСББ

НОВЕ МІСТО УК ТОВ

Пасічна 171 ОСББ

Пасічний ОСББ

Рівненське ОСББ

Миколаївтеплокомуненерго МДКП

Перемишлянитеплоенерго КП

Енергія -Тепловодосервiс ТОВ

Новокалинiвське ВУЖКГ

Рудківське ВУЖКГ

Самбіртеплокомуненерго ПТМ

Жидачівтеплокомуненерго МКП

Моршинтеплоенерго КП

Сколетеплоенерго Сколiвської КП

Жовкватеплоенерго КП

Гарант Енерго М ПП

Енергія -Тепловодосервiс ТОВ

10 вересня за ініціативи АТ «Львівгаз» та за підтримки Львівської обласної державної адміністрації відбулась робоча зустріч з теплопостачальними організаціями області, щодо забезпечення сталого проходження опалювального сезону 2019-2020 рр., де акцентували увагу на необхідності отримання номінацій до початку опалювального періоду.

«Внесені минулого року зміни до кодексу ГТС дають право постачальнику газу надавати доручення на відключення споживачів, а газорозподільна компанія повинна буде припинити доставку газу таким компаніям, - говорить Руслан Сахарчук, комерційний директор АТ «Львівгаз». – Ми сподіваємось, що власники теплопостачальних підприємств встигнуть підготуватись до опалювального сезону і будуть включені в реєстр постачальника газу».

За дорученням постачальника газу АТ «Львівгаз» повинне буде вжити заходів по припиненню газопостачання побутових споживачів, підприємств, установ, організацій, що здійснюють надання важливих суспільних послуг, а також виробників теплової енергії для потреб таких споживачів або підприємств, установ, організацій.

Органи місцевого самоврядування/власники підприємств до початку опалювального сезону мають вжити всіх можливих заходів, щоб виробники тепла для потреб населення були включені в реєстр ПСО-постачальника природного газу.

Чинне зараз законодавство не забороняє відключення споживачів газу навіть впродовж опалювального сезону. Доручення на відключення надсилає оператору ГРМ постачальник газу для потреб населення. Відключення в опалювальний період від джерела газопостачання теплопостачальних, теплотранспортних і теплогенеруючих організації, які забезпечують енергією населення, підприємства, установи та організації, призведе до надзвичайної ситуації техногенного характеру, яка за своїми наслідками може бути визнана надзвичайною ситуацією регіонального або державного рівня.

АТ «Львівгаз» вже проінформувало окремими листами про ситуацію, що склалася в Львівській області, Офіс президента України, Раду національної безпеки та оборони, Кабінет міністрів України, органи місцевого самоврядування та виконавчої влади.

Минулого року Кабміном було видане розпорядження від 3 жовтня 2018 р. № 717-р «Деякі питання опалювального сезону 2018/19 років», відповідно до якого учасникам ринку було доручено забезпечувати безперебійне постачання природного газу виробникам теплової енергії в необхідних обсягах. Цього року відповідних рішень уряду ще не прийнято.

Нагадаємо, минулого року в Кривому Розі 800 тисяч споживачів тепла залишились без опалення наприкінці листопада і були змушені вийти на акції протесту. Працівники підприємств, що здійснюють виробництво тепла для потреб населення вдалися до зриву пломб, що є порушенням чинного законодавства. Є підстави вважати, що опалювальний «криворізький колапс» може повторитися у Львівській області.