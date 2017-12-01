У Morgan Stanley допустили падіння курсу біткоїна до нуля

Із 500 найбільших світових онлайн-ритейлерів як розрахунковий засіб біткоїн зараз приймають тільки три гравці

Курс біткоїна може впасти до нуля, якщо у світі не почнуть приймати його як платіжний засіб. Про це йдеться в аналітичній записці, яку фахівці інвестбанку Morgan Stanley розіслали своїм клієнтам, повідомляє Business Insider. За даними фінустанови, із 500 найбільших світових онлайн-ритейлерів як розрахунковий засіб біткоїн зараз приймають



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Криптовалюта біткоїн

Із 500 найбільших світових онлайн-ритейлерів як розрахунковий засіб біткоїн зараз приймають тільки три гравці

Курс біткоїна може впасти до нуля, якщо у світі не почнуть приймати його як платіжний засіб. Про це йдеться в аналітичній записці, яку фахівці інвестбанку Morgan Stanley розіслали своїм клієнтам, повідомляє Business Insider.

За даними фінустанови, із 500 найбільших світових онлайн-ритейлерів як розрахунковий засіб біткоїн зараз приймають тільки три гравці.

Водночас щоденний обсяг торгів біткоїна становить орієнтовно $3 млрд, тоді як середній обсяг на глобальному валютному ринку дорівнює приблизно $5,4 трлн.

Добовий обсяг транзакцій біткоїна – $300 млн, а на базі системи Visa щодня проходить операцій приблизно на $17 млрд.

Усі ці фактори, пишуть аналітики, свідчать про загрозу знецінення біткоїна.

Нагадаємо, декілька днів тому влада Німеччини застерегла від інвестування у біткоїни.

Водночас міністерство фінансів Ізраїлю розглядає можливість введення власної криптовалюти - електронний шекель.