У Нацбанку назвали головні ризики фінансового сектору



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Фінансовий сектор став стійкішим до ризиків

Більшість учасників фінансового ринку вважає задовільним нинішній стан фінансової системи й не очікує його зміни в найближчі півроку.

Про це свідчать результати «Опитування про системні ризики фінансового сектору», проведеного Національним банком в листопаді 2018 року.

Так, 69% респондентів оцінили поточний стан фінансового сектору як задовільний, 12% – як добрий. При цьому 73% опитаних переконані, що в найближчі півроку стан фінансового сектору не зміниться, а ще 15% - що покращиться.

Хоча попереднє опитування (травень 2018 року) зафіксувало оптимістичніші настрої: тоді на покращення стану фінсектору очікувало 35% респондентів.

Понад дві третини опитаних оцінюють загальний рівень ризику в фінансовому секторі як середній, ще чверть вважає, що він вищий за середній. Водночас оцінки стійкості фінансового сектору до негативних шоків значно покращилася: 69% опитаних назвали її середньою (52% у травні), а 12% оцінили рівень стійкості як високий (0% у травні).

Як і в травневому опитуванні, до п’ятірки найбільших факторів ризику для фінансового сектору увійшли:

корупція, діяльність правоохоронних органів та судової системи;

стан співпраці з міжнародними фінансовими організаціями;

політична та соціальна ситуація в країні;

стан захисту прав кредиторів та інвесторів;

шахрайство й кібернетичні загрози.

На думку респондентів, у порівнянні з попереднім опитуванням найбільше зростання ризиків відбулося за факторами доступу до фондування (з 23% у травні до 54% у листопаді) та конкуренції на ринку фінансових послуг (з 13% до 38%). Найістотніше зменшилися ризики можливості банкрутства чи суттєвих фінансових труднощів фінансових установ (з 26% до 15%), а також загрози зміни вартості активів та погіршення якості застави (з 43 до 31%).

Детально з результатами опитування можна ознайомитися в підрозділі «Опитування про системні ризики фінансового сектору» розділу «Публікації».

Наступне «Опитування про системні ризики фінансового сектору» буде опубліковано у травні 2019 року.

Опитування проводилося з 5 до 15 листопада 2018 року. Участь у ньому взяли керівники 19 банків, 4 страхових та 3 інвестиційних компаній. До вибірки не потрапили фінансові установи, до яких запроваджено санкції. Підсумкові результати опитування не зважувалися на розмір банку/компанії чи її частку на ринку – усі відповіді рівноцінні.

Опитування про системні ризики фінансового сектору вивчає, як найбільші банки та небанківські фінансові установи сприймають поточні та потенційні ризики для фінансового сектору, і проводиться Національним банком України двічі на рік. Його результати відображають, як топ-менеджери фінустанов оцінюють стан фінансового сектору за минулі 6 місяців та чого очікують у наступні півроку.

Представлені результати ґрунтуються на отриманих відповідях респондентів і можуть не збігатися з оцінкою ризиків фінансової системи Національним банком України.