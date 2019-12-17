Протестувальники Коломойського захопили сквер поблизу Нацбанку (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мітингувальники огородили стрічками сквер біля пам’ятника Анатолію Солов‘яненк у Фото: Тетяна Зайченко, Главком

Мітингувальники огородили стрічками сквер і не пускають туди перехожих

Учасники акції протесту біля будівлі Національного банку України, які мітингують ще з середини листопада, самочинно захопили сквер біля пам’ятника Анатолію Солов‘яненку на вулиці Інститутській неподалік будівлі НБУ і нікого з перехожих туди не пускають. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Мітингувальники огородили стрічками сквер і, коли журналістка зайшла за стрічку, вимагали терміново покинути цю територію.

Крім того, вся територія, де знаходяться учасники акції протесту, перетворилася не великий смітник.

Як повідомляв «Главком», 12 грудня учасники акції «проти корупції в НБУ», які вимагають відставки голови Нацбанку Якова Смолія та його заступниці Катерини Рожкової, вирішили пожвавити свої протести звуковим супроводом. Вони взялися стукати палицями по металічних предметах та касках. Тепер в урядовом кварталі стоїть постійний гул.

Варто зазначити, що під Нацбанк цих мітингувальників звозять ще з середини листопада. Більшість із них – люди літнього віку. Вони займають тротуари і проїжджу частину вулиці Інститутської біля будівлі НБУ. На тротуарах для них організатори акції встановили біотуалети, біля яких стоїть сморід і після мітингу лишаються купи сміття.

Через такий безлад магазини, розташовані навпроти Нацбанку, змушені тимчасово припинити свою роботу.

До відома, протест під Нацбанком має всі ознаки проплачуваного. Зокрема, його учасники під час спілкування з кореспондентом «Главкома» не могли пояснити, що вони роблять під будівлею Національного банку, чому вийшли на протест та які вимоги висувають до керівництва НБУ. ЗМІ повідомляють, що учасникам мітингу платять 400-500 грн за день.

До слова, очільник НБУ Яків Смолій стверджував, що він не буде виходити до активістів, оскільки «там навіть немає з ким спілкуватися».

Національний банк надав правоохоронним органам докази того, що мітинги, які тривають під будівлею установи, не спонтанні, а проплачені.

Правління Національного банку України вважає, що атаку на НБУ, яка триває останні тижні, здійснює колишній власник ПриватБанку Ігор Коломойський. «Кілька тижнів триває сфокусована атака на Національний банк у формі замовних спекуляцій та наклепу у медіа, проплачених мітингів під стінами НБУ і навіть спроби насильницького вторгнення в НБУ «тітушками». Ми вважаємо, що цей тиск на Національний банк здійснює олігарх та ексвласник ПриватБанку Ігор Коломойський, який заборгував державі 5,5 млрд доларів, виведених із ПриватБанку до націоналізації», - говориться у повідомленні НБУ. Правління Нацбанку заявило, що мета атаки – «створити керований інформаційний хаос».