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У найближчій перспективі Україна не зможе експортувати стільки ж електрики, як торік – ексміністр

Іван Гавриляк
glavcom.ua
У найближчій перспективі Україна не зможе експортувати стільки ж електрики, як торік – ексміністр
За різними оцінками, Україна могла отримувати 300-500 млн гривень на місяць
фото з відкритих джерел

Минулого року «Укренерго» спрямувала частину доходів з експорту електрики на погашення заборгованості на балансуючому ринку електроенергії

Україна мала змогу отримувати 300-500 млн гривень на місяць з експорту електроенергії, що дозволило б підготуватись до наступної зими та посилити енергетичну безпеку держави.

Про це йдеться в блозі колишнього міністра енергетики та голови Всеукраїнської енергетичної Асамблеї Івана Плачкова.

«Дуже багато надій було на відкриття експорту електроенергії, адже за різними оцінками, Україна могла отримувати 300-500 млн гривень на місяць. Це значні гроші, які допоможуть нам полагодити обладнання та підготуватись до наступного опалювального сезону. Але результати трохи більше ніж тижня роботи експорту показують, що минулорічні обсяги нам поки недоступні в найближчій перспективі», – написав він.

Плачков зазначив, що минулого року «Укренерго» спрямувала частину доходів з експорту електрики на погашення заборгованості на балансуючому ринку електроенергії, що дозволило енергокомпаніям підготуватись до зими.

Він наголосив, що зараз цей борг «Укренерго» складає приблизно 16 млрд гривень.

«Погашення цієї заборгованості безпосередньо допоможе забезпечити енергетичну безпеку України», – підкреслив ексміністр.

Нагадаємо, Словаччина зупинила закупівлі української електроенергії, тому що в Україні процес проведення аукціонів на розподіл перетину не приведено у відповідність до стандартів ЄС.

Теги: гроші Україна Укренерго

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