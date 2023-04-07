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Повістки в «Дії» будуть? Мінцифри зробило заяву

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Повістки в «Дії» будуть? Мінцифри зробило заяву
Є визначенні законом способи, якими доставляються повістки і «Дії» там не буде
фото ілюстративне

«Дія» – це не сервіс роздачі повісток

В Україні не надсилатимуть повістки через «Дію». Про це повідомив керівник з розвитку електронних послуг в Мінцифрі Мстислав Банік в інтервʼю на youtube-каналі «Розмова».

Банік наголосив, що є визначенні законом способи, якими доставляються повістки і «Дії» там не буде.

«Ні, повістки не будуть приходити. Політична позиція, що «Дія» – це не сервіс роздачі повісток», – додав він.

Банік пояснив, що взагалі розмови про е-повітски зʼявилися, через те, що в «Дії» приходять судові сповіщення. Цю функцію запустили разом з державною судовою адміністрацією, адже в застосунку дешевше доставити сповіщення.

Нагадаємо, наприкінці березня член оборонного комітету Верховної Ради Федір Веніславський розповів, що в парламенті думають над тим, щоб нормативно дозволити розсилати повістки у Viber чи Telegram. Технічні інструменти, за його словами, дозволять встановити, що особа прочитала повідомлення й ознайомилася з повісткою.

Проте віцепрем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що цьогоріч запустити видачу повісток через месенджери технічно неможливо.

Теги: Україна Міністерство цифрової трансформації України повістка війна

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