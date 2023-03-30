Повітряні сили назвали нові загрози на фронті

Кориговані крилаті авіаційні бомби з'являються в прифронтовій зоні практично щодня

Російські загарбники почали активно використовувати на фронті проти українських військових крилаті авіабомби. Про це повідомив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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За його словами, кориговані крилаті авіаційні бомби з'являються в прифронтовій зоні практично щодня. «Це нова загроза, яка постала перед нами: не залітаючи в зону ураження нашої ППО, вони скидають ці бомби. Бомби по 500 кг летять десятки кілометрів, нагадаю, ця бомба має бойову частину, з цим треба щось робити. Не тільки засобами ППО, які ми чекаємо, але все ж таки посилювати тиск і роботу із західними партнерами щодо створення авіаційної коаліції та надання Україні винищувачів», – зазначив Ігнат.

Він наголосив, що Україна чітко знає, який тип літаків необхідний для того, щоб протистояти постійним атакам росіян. При цьому системи ППО не зможуть покрити всю територію країни.

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Нагадаємо, триває 400-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи Сил оборони України відбили на них понад 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.