Міноборони назвало переваги військового е-квитка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Е-квиток дозволить спростити військовослужбовцю виконання повсякденних завдань та уникнути паперової «волокити»

Міністерство оборони України розробляє електронний військовий квиток, який буде у вигляді пластикової карти - розміром з банківську карту для виплат. Про це Міноборони повідомило у Фейсбуці.

Е-квиток міститиме чип, в якому зберігатимуться дані персоніфікації та кваліфікований електронний підпис.

Функціонал ЕВК дозволить:

замінити паперові особисті документи (військовий квиток, посвідчення прапорщика, посвідчення офіцера, посвідчення генерала, військовий квиток офіцера запасу);

виконувати роль перепустки в системах контролю та управління доступом на територію режимних об’єктів;

реалізовувати функцію токену (ключа доступу до інформаційно-аналітичних систем та автоматизованих систем);

бути захищеним носієм особистого ключа, що містить кваліфікований електронний підпис для використання в якості цифрового підпису в інформаційно-аналітичних системах та автоматизованих системах.

В подальшій експлуатації функціонал ЕВК може змінюватися як в сторону збільшення (додавання), так і в сторону зменшення (відкидання) непотрібних функцій.

Впровадження ЕВК дозволить:

відмовитись від паперових документів (припис, військовий квиток, посвідчення прапорщика, посвідчення офіцера, посвідчення генерала, військовий квиток офіцера запасу, посвідчення про відрядження, відпускний квиток);

спростити військовослужбовцю виконання повсякденних завдань, уникнути паперової «волокити» та бюрократичних процедур;

поїхати у відпустку чи відрядження, проставляючи відмітки про перебування шляхом занесення відповідних електронних печаток в ЕВК;

входити в свій обліковий запис системи електронного документообігу з будь-якого робочого місця, підключеного до інформаційно-телекомунікаційної мережі ЗС України;

відпрацьовувати та підписувати власним кваліфікованим електронним підписом, що знаходиться в ЕВК, документи;

перебуваючи на речовому складі, підписати власним КЕП електронну накладну на отримання речового майна;

отримати довідку про хворобу у відповідний розділ файлової системи ЕВК.

Раніше повідомлялося, що у Києві почали тестувати учнівський е-квиток.