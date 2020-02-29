  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Міноборони назвало переваги військового е-квитка

    • Розсилка
    Міноборони назвало переваги військового е-квитка

    Е-квиток дозволить спростити військовослужбовцю виконання повсякденних завдань та уникнути паперової «волокити»

    Міністерство оборони України розробляє електронний військовий квиток, який буде у вигляді пластикової карти - розміром з банківську карту для виплат. Про це Міноборони повідомило у Фейсбуці.

    Е-квиток міститиме чип, в якому зберігатимуться дані персоніфікації та кваліфікований електронний підпис.

    Функціонал ЕВК дозволить:

    • замінити паперові особисті документи (військовий квиток, посвідчення прапорщика, посвідчення офіцера, посвідчення генерала, військовий квиток офіцера запасу);
    • виконувати роль перепустки в системах контролю та управління доступом на територію режимних об’єктів;
    • реалізовувати функцію токену (ключа доступу до інформаційно-аналітичних систем та автоматизованих систем);
    • бути захищеним носієм особистого ключа, що містить кваліфікований електронний підпис для використання в якості цифрового підпису в інформаційно-аналітичних системах та автоматизованих системах.

    В подальшій експлуатації функціонал ЕВК може змінюватися як в сторону збільшення (додавання), так і в сторону зменшення (відкидання) непотрібних функцій.

    Впровадження ЕВК дозволить:

    • відмовитись від паперових документів (припис, військовий квиток, посвідчення прапорщика, посвідчення офіцера, посвідчення генерала, військовий квиток офіцера запасу, посвідчення про відрядження, відпускний квиток);
    • спростити військовослужбовцю виконання повсякденних завдань, уникнути паперової «волокити» та бюрократичних процедур;
    • поїхати у відпустку чи відрядження, проставляючи відмітки про перебування шляхом занесення відповідних електронних печаток в ЕВК;
    • входити в свій обліковий запис системи електронного документообігу з будь-якого робочого місця, підключеного до інформаційно-телекомунікаційної мережі ЗС України;
    • відпрацьовувати та підписувати власним кваліфікованим електронним підписом, що знаходиться в ЕВК, документи;
    • перебуваючи на речовому складі, підписати власним КЕП електронну накладну на отримання речового майна;
    • отримати довідку про хворобу у відповідний розділ файлової системи ЕВК.

    Раніше повідомлялося, що у Києві почали тестувати учнівський е-квиток.

    Міноборони документи технології
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ