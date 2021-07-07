Аграрії бідкаються: подекуди знищено 50% урожаю. Що пошкодили дощі

Сільгоспвиробники Півдня б’ють на сполох: втрати урожаю подекуди сягають 50

Цьогоріч липневі зливи з градом завдали великої шкоди посівам. Найбільше постраждав урожай Херсонщини, Одещини та Миколаївщини, пише agravery.

Сільгоспвиробники Півдня б’ють на сполох: втрати урожаю подекуди сягають 50%. Тому про рекордні показники, які прогнозували раніше, сподіватися не варто.

Керівник ВАТ «Степовий» Олег Гладун розповідає про невтішну ситуацію на Одещині, де негода серйозно пошкодила урожай ячменю: «Минулого року внаслідок аномальної засухи ми не зібрали жодної тонни урожаю. Цьогоріч нас залило. Унаслідок сильних злив постраждали посіви ячменю. 300 га урожаю лежить на землі, зерна посипалися. За попередніми підрахунками, наше підприємство втратить понад 50% урожаю ячменю. Така ситуація по всьому регіону. Щодо урожаю пшениці, то, на жаль, нічого не можу сказати – через велику воду не можемо зайти в поля й перевірити наскільки пошкоджені посіви».

На Херсонщині вже випала річна норма опадів. За словами місцевих аграріїв, на тамтешніх полях справжня катастрофа – поля подекуди перетворилися на озера.

Фото: agravery

«Майже щодня випадає 500−800 куб опадів. Поля всієї області затоплені. Така ж ситуація й у Миколаївській області. Пливем усі. Урожаю пшениці, рапсу не доберемо. Рослий ячмінь покрутило, тепер він лежить. Соняшник також побило градом. Якщо ми починали збирати 6 тонн урожаю з гектару, то після непогоди якби зібрати хоч 3−4 тонни з га. Вода стоїть у полі. Катастрофа! Така ситуація по всій області. На рекордні урожаї сподіватися не варто», – розповів голова фермерського господарства «Восход» Віктор Пунгін.

Окрім зерновий та бобових, зливи та град на Херсонщині завдали шкоди й урожаю плодово-ягідних. Зокрема 200 тонн черешні внаслідок негоди втратив учасник ВАР, керівник ТОВ «АТФ Ім. Солодухіна» Ігор Давиденко. Урожай абрикос та винограду також пошкоджений, а збитки підприємства вже сягають мільйонів гривень.

Фото: agravery

«Урожай черешні ми залишили на деревах і вже отримали збитків на суму 5−6 млн грн. Також тривожна ситуація з урожаєм абрикос – унаслідок сильної вологості ягоди лопаються. Хорошого урожаю абрикос не буде. Невтішна ситуація в моєму господарстві з виноградом – 30% ягід вибив град. На полях сої у нас озера. За розрахунками обсягу виробницва (валового збору), наше підприємство зазнає втрат приблизно на 15 млн грн», – пояснив він.

Раніше Мінагрополітики прогнозувало рекордний урожай зернових. Зазначалося, що він може досягти рекордних обсягів – понад 75 мільйонів тонн завдяки сприятливій погоді.

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