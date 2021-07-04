В Україні прогнозують рекордний урожай зернових

USDA в Україні очікує виробництво пшениці в 2021 році на рівні 29,5 млн тонн

Минулого року Україна зібрала 24,9 мільйона тонн пшениці

Урожай зернових в Україні у 2021 році може досягти рекордних обсягів – понад 75 мільйонів тонн завдяки сприятливій погоді.

Про це повідомляє Refinitiv Agriculture.

«Ми бачимо рекордний урожай, який перевищить 75 мільйонів тонн, а разом з олійними може скласти близько 100 мільйонів тонн. Наступні два тижні будуть критичними для обсягів врожаю», – розповів Роман Лещенко, міністр аграрної політики.

За словами Тетяни Адаменко, начальника відділу агрометеорології Укргідрометцентру, Україна може зібрати 75,8 мільйона тонн зерна в цьому році в порівнянні з 65 мільйонами тонн в 2020 році. Урожай може включати 37,1 мільйона тонн кукурудзи, 28,5 мільйона тонн пшениці і 8,3 мільйона тонн ячменю.

Крім того, представництво Міністерства сільського господарства США (USDA) в Україні заявило, що очікує виробництво української пшениці в 2021 році на рівні 29,5 млн тонн і експорту в обсязі 20,5 млн тонн в 2021/22 році (липень-червень). Очікується, що в 2021 році загальний обсяг виробництва кукурудзи складе 37,3 млн тонн, а експорт – 30,5 млн тонн, можливо, вище – в залежності від ринкової кон’юнктури.

Слід додати, що минулого року Україна зібрала 24,9 мільйона тонн пшениці і 30,3 мільйона тонн кукурудзи. Станом на 25 червня країна експортувала 16,4 мільйона тонн пшениці і 22,6 мільйона тонн кукурудзи.