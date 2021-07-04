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    В Україні прогнозують рекордний урожай зернових

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    USDA в&nbsp;Україні очікує виробництво пшениці в&nbsp;2021 році на рівні 29,5 млн тонн - В Україні прогнозують рекордний урожай зернових

    USDA в Україні очікує виробництво пшениці в 2021 році на рівні 29,5 млн тонн

    Фото з відкритих джерел

    Минулого року Україна зібрала 24,9 мільйона тонн пшениці

    Урожай зернових в Україні у 2021 році може досягти рекордних обсягів – понад 75 мільйонів тонн завдяки сприятливій погоді.

    Про це повідомляє Refinitiv Agriculture.

    «Ми бачимо рекордний урожай, який перевищить 75 мільйонів тонн, а разом з олійними може скласти близько 100 мільйонів тонн. Наступні два тижні будуть критичними для обсягів врожаю», – розповів Роман Лещенко, міністр аграрної політики.

    За словами Тетяни Адаменко, начальника відділу агрометеорології Укргідрометцентру, Україна може зібрати 75,8 мільйона тонн зерна в цьому році в порівнянні з 65 мільйонами тонн в 2020 році. Урожай може включати 37,1 мільйона тонн кукурудзи, 28,5 мільйона тонн пшениці і 8,3 мільйона тонн ячменю.

    Крім того, представництво Міністерства сільського господарства США (USDA) в Україні заявило, що очікує виробництво української пшениці в 2021 році на рівні 29,5 млн тонн і експорту в обсязі 20,5 млн тонн в 2021/22 році (липень-червень). Очікується, що в 2021 році загальний обсяг виробництва кукурудзи складе 37,3 млн тонн, а експорт – 30,5 млн тонн, можливо, вище – в залежності від ринкової кон’юнктури.

    Слід додати, що минулого року Україна зібрала 24,9 мільйона тонн пшениці і 30,3 мільйона тонн кукурудзи. Станом на 25 червня країна експортувала 16,4 мільйона тонн пшениці і 22,6 мільйона тонн кукурудзи.

    Теги: міністр Україна урожай Роман Лещенко
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    В Україні прогнозують рекордний урожай зернових