«Козирі в колоді»: Коболєв заявив про сильну позицію України на газових переговорах із «Газпромом»



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Глава правління НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв

Коболєв подякував Єврокомісії та США за підтримку України під час переговорів з Росією щодо транзиту газу

Під час переговорів з «Газпромом» про транзит російського газу через українську газотранспортну систему в України була «дуже сильна позиція».

Про це заявив глава правління НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв.

За його словами, українська сторона останніми роками наполегливо збирала «козирі» для переговорів із Росією.

«З мого персонального досвіду це були перші переговори з «Газпромом» і РФ, на яких українська сторона мала дійсно дуже сильну позицію. Рекордні запаси газу, завершений анбандлінг, підготовлена і протестована до довготривалої роботи в реверсі газотранспортна система, своєчасні санкції проти Північного потоку-2, новий Стокгольмський арбітраж — це були козирі в нашій колоді, які ми наполегливо збирали останні роки. Саме завдяки ефективній підготовчій роботі сьогодні вдалося уникнути чергової газової кризи», — написав Коболєв на своїй сторінці в Facebook.

Він додав, що в ході підготовки угод Україна отримала від Європейської комісії чітке визнання надійності та ефективності української ГТС і українського транзитного маршруту в цілому.

Коболєв подякував Єврокомісії та США за підтримку України під час переговорів з Росією щодо транзиту газу.

Нагадаємо, у результаті тристоронніх переговорів Україна-Росія-Європейський Союз сторони підписали новий контракт.

НАК «Нафтогаз України» і «Газпром» підписали контракт на транзит газу з РФ за принципом «качай або плати».

Як відомо, російський «Газпром» погасив свій борг перед Україною за рішенням Стокгольмського арбітражу на суму понад 2,9 мільярда доларів. Це зробили в межах домовленостей щодо продовження транзиту газу, укладених у Мінську 20 грудня.

28 грудня Кабмін схвалив підписання мирової угоди з «Газпромом».

Як повідомлялось, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що договір по газу між Україною і Росією включає транзитний договір на п’ять років з можливістю пролонгації договору на 10 років. Контракт буде включати транзит 65 млрд куб. м газу в 2020 році, і 40 млрд куб. м в 2021-2024 роках.