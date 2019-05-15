У Раді проголосували за своєчасний запуск ринку електроенергії, - нардеп



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Реформа ринку електроенергії прописана в Угоді про Асоціацію України з ЄС

Відмова від своєчасного введення реформи ринку електроенергії ставить під сумніви європейські устремління України, - Мартовицький

Учасники круглого столу, що відбувся у Комітеті Верховної Ради з ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки відбувся круглий стіл, проголосували за відкриття оптового ринку електроенергії з 1 липня, як це передбачено Законом України «Про ринок електроенергії». Про це повідомив народний депутат України, член комітету Верховної Ради з ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки Артур Мартовицький.

На думку народного депутата, це правильне рішення, тому що відмова від своєчасного введення реформи ринку електроенергії ставить під сумніви європейські устремління України і унеможливить отримання нашою країною кредитів від міжнародних фінансових організацій.

«Реформа ринку електроенергії прописана в Угоді про Асоціацію України з ЄС. Переконаний - Україна повинна виконувати свої зобов'язання. Інакше гріш ціна словами про курс на євроінтеграцію. Довіра європейських партнерів до України буде підірвано. Це станеться на початку каденції обраного президента, створивши йому додаткові складності у зовнішньополітичних питаннях», - повідомив Мартовицький.

Міжнародне співтовариство вже висловлювало стурбованість гальмуванням запуску нового ринку електроенергії. Про це йдеться в спільному листі глави представництва Європейського Союзу (ЄС) в Україні Хьюга Мінгареллі, директора Європейського енергетичного співтовариства (ЄЕС) Янеса копача, глави представництва Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) в Україні Жан-Еріка де зажене, керуючого директора (Європейського банку реконструкції і розвитку) ЄБРР в країнах Східної Європи і Кавказу Маттео Патроне, директора Місії USAID в Україні Сьюзан Фріц.

Народний депутат Мартовицький також звернув увагу на те, що реформа ринку електроенергії є умовою продовження фінансування України її офіційними кредиторами.

«Цього року Україна має ще виплатити близько $5,3 млр. За зовнішніми боргами. Де знайти ці гроші? Витратити золотовалютні резерви Нацбанку, які ледве покривають три місяці імпорту? Є джерела - діє програма з МВФ, є можливість отримувати макрофінансову допомогу від ЄС, кредити від ЄБРР і Світового банку. Важливою умовою отримання цих коштів є реформа ринку електроенергії. Реалізація реформи відкриє шлях до отримання $2,9 млрд. кредиту від МВФ, 500 млн євро макрофінансової допомоги від ЄС і 500 млн євро від Світового банку», - заявив народний депутат Мартовицький.

14 травня керівник ДП «НЕК» Укренерго» Ковальчук на прес-конференції заявив, що очолювана ним компанії готова до відкриття оптового ринку електроенергії з 1 липня 2019 року. Ковальчук стверджує, що «Укренерго» вже зараз виконує всі вимоги законодавства, що регулюють хід впровадження реформи, і на 1 липня компанія буде готова працювати в умовах нового ринку.

Нагадаємо, відповідно до зобов'язань перед Європейським Енергоспівтовариством, Україна повинна імплементувати положення Третього енергопакету ЄС, мета якого провести лібералізацію ринку електроенергії і стимулювати розвиток конкуренції серед постачальників електроенергії. Реформа ринку електроенергії передбачає впровадження європейської моделі, що буде стимулювати в Україні конкуренцію і поява нових учасників ринку.