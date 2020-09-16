У Раду Нацбанку повернувся відомий «регіонал»



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Василь Горбаль двічі був членом Ради Нацбанку та нардепом від Партії регіонів

Верховна Рада підтримала кандидатуру Василя Горбаля на посаду члена Ради НБУ

Верховна Рада призначила членом Ради Національного банку України ексспіввласника «Укргазбанку» та колишнього регіонала Василя Горбаля.

Проєкт постанови №4077 про зміни у складі Ради НБУ підтримали за основу та в цілому 249 депутатів.

«Пропонується звільнити Ричаківську Віру Іванівну з посади члена Ради Нацбанку у зв’язку із закінченням строку її повноважень та призначити членом Ради НБУ Горбаля Василя Михайловича», – зачитав текст постанови голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

В постанові не зазначений термін повноважень, але максимальний строк перебування на посаді – сім років.

Гетманцев повідомив, що фінансовий комітет на засіданні 9 вересня підтримав кандидатуру Василя Горбаля на посаду члена Ради НБУ. За Горбаля проголосували 24 члени комітету, троє утримались.

Як відомо, Василь Горбаль – колишній співвласник та почесний президент державного «Укргазбанку» (до націоналізації в 2009 році), двічі був членом Ради НБУ (2003-2005 рр., 2007-2014 рр.). Також був депутатом Верховної Ради 4-6 скликань, членом Партії регіонів (очолював Київське міське відділення партії).

У квітні-грудні 2010 року Горбаль очолював Львівську облдержадміністрацію.