Національний банк послабив гривню до найнижчої позначки за останні п'ять місяців



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Найнижчий курс гривні у 2020 році був зафіксований 30 березня - 28,18 грн за долар

Офіційний курс гривні до долара на 17 вересня встановлений на рівні 28,12 гривні

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 17 вересня на рівні 28,12 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,39 грн (на 16 вересня - 33,34 гривні).

Зазначимо, що починаючи з 28 серпня офіційний курс гривні знижується кожного робочого дня з рівня 27,38 гривні за долар.

Найнижчий курс гривні у 2020 році був зафіксований 30 березня - 28,18 грн за долар.

До слова, проєкт Державного бюджету України на 2021 рік розрахований на обмінному курсі 29,1 гривень за долар.

Як повідомлялося, з 7 по 11 вересня Нацбанк викупив на міжбанківському валютному ринку всього $22,5 млн за єдиним курсом. Продавати валюту з резервів не довелося.