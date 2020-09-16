Національний банк послабив гривню до найнижчої позначки за останні п'ять місяців
Офіційний курс гривні до долара на 17 вересня встановлений на рівні 28,12 гривні
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 17 вересня на рівні 28,12 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,39 грн (на 16 вересня - 33,34 гривні).
Зазначимо, що починаючи з 28 серпня офіційний курс гривні знижується кожного робочого дня з рівня 27,38 гривні за долар.
Найнижчий курс гривні у 2020 році був зафіксований 30 березня - 28,18 грн за долар.
До слова, проєкт Державного бюджету України на 2021 рік розрахований на обмінному курсі 29,1 гривень за долар.
Як повідомлялося, з 7 по 11 вересня Нацбанк викупив на міжбанківському валютному ринку всього $22,5 млн за єдиним курсом. Продавати валюту з резервів не довелося.
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