У Росії заборонили вуличні табло з курсом валют



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Заходи спрямовані на боротьбу з незаконними точками обміну валюти і на захист прав споживачів

У Росії набула чинності заборона на вуличні табло з курсом обміну валют, відповідна вказівка раніше підготував Центробанк.

Про це повідомляють Ведомости.

Президент РФ Володимир Путін дав центробанку право вводити вимоги до розміщення інформації про курси валют у грудні 2018 року, підписавши відповідний закон.

А 23 квітня 2019 року регулятор опублікував вказівку про заборону розміщення відомостей про обмінні курси поза банками. Воно вступило в силу через 30 днів.

У прес-службі Банку Росії пояснювали, що заходи спрямовані на боротьбу з незаконними точками обміну валюти і на захист прав споживачів.

Регулятор зазначав, що «як свідчить практика, інформацію про курси обміну іноземних валют за межами приміщень найчастіше розміщують саме незаконні точки обміну валют, які маскуються під операційні каси уповноваженого банку». Банки ж розміщують таку інформацію на стендах всередині приміщень.