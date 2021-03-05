Верховна Рада у квітні планує взятися за зміни до Конституції

Парламентарі збираються внести змін до Конституції України в частині децентралізації

Верховна Рада може розпочати розгляд змін до Конституції України в частині децентралізації в квітні.

Про це заявив голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

За його словами, оптимістичний сценарій – прийняття у першому читанні до кінця поточної сесії (до 23 липня 2021 року).

Корнієнко зазначив, що в більш ранній термін не вдасться розпочати розгляд цих змін, оскільки є ряд процедур до винесення до сесійної зали.

«Місяць піде на те, щоб внести законопроєкт, дочекатися альтернативних законопроєктів, проголосувати мінімум 226 голосами, щоб відправити до Конституційного суду – і це відбудеться в кращому випадку в середині квітня», – сказав Корнієнко.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський закликав завершити реформу децентралізації та назвав три ключові завдання на шляху до цього.

Також Зеленський оголосив, що в Україні з’явиться Конгрес місцевих і регіональних влад. Він складатиметься з президії, яку очолюватиме президент і до складу якої входитимуть найвищі посадові особи держави, а також палати місцевих влад і палати регіонів.

Першим питанням, на якому слід зосередитись новоствореному Конгресу, має стати підготовка Муніципального кодексу України.

Президент наголосив, що центральна та місцева влада – не конкуренти й не суперники, а партнери та одна команда, і це потрібно усвідомити.