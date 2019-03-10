У США дозволили вирощувати для їжі генетично модифіковану сьомгу



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Вироблена AquAdvantage сьомга стала першою у США генетично модифікованою твариною, дозволеною до споживання

FDA зняла обмеження на вирощування ГМО-сьомги

Американське Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) дозволило компанії-виробнику генетично модифікованої (ГМ) сьомги AquAdvantage, діяльність якої схвалили у 2015 році, ввозити ікру риби з Канади для вирощування та продажу в США.

У 2015 році у США ухвалили діяльність компанії AquAdvantage, яка займається генною інженерією. Відтак, вироблена AquAdvantage сьомга стала першою у США генетично модифікованою твариною, дозволеною до споживання.

Попри це, компанія не могла ввозити ікру AquAdvantage з Канади, де знаходиться науково-дослідний центр AquaBounty Technologies, в штат Індіана, де рибу планувалось розводити для продажу.

Тепер FDA зняла це обмеження, мотивуючи це тим, що сьомга пройшла всі випробування на безпеку. Окрім того, після відповідних змін в законодавстві її виробник буде зобов'язаний повідомляти, що риба — продукт біоінженерії: дія цих правил почнеться у 2020 році, з 2022 року маркування стане обов'язковим.

Вироблена AquAdvantage сьомга несе в геномі дві ключових зміни. У неї з’явився ген гормону росту, запозичений у помітно більшого родича, тихоокеанського лосося. Ще один фрагмент ДНК, отриманий з бельдюги, допомагає цьому гормону впливати на власні гени ГМ-сьомги. В результаті риби, які зазвичай ростуть лише навесні і влітку, продовжують набирати масу круглий рік. На підсумкові розміри і поживність сьомги ці маніпуляції не впливають, проте помітно скорочують час, необхідний для розведення - до півтора років замість трьох. Компанія збирається вирощувати тільки самок, роблячи їх безплідними, щоб обмежити ризик потрапляння ГМ-організму в навколишнє середовище.

Гендиректор AquaBounty Сільвія Вулф у коментарі AP повідомила, що розраховує на остаточну сертифікацію виробничого майданчика в штаті Індіана в найближчі тижні.

Водночас, ще у 2015 році коаліція споживчих та екологічних організацій подала позов проти Управління з санітарного нагляду США через рішення схвалити діяльність AquAdvantage. Судовий процес за даним позовом триває донині, позивачі вимагають обмежувальних заходів у вигляді тимчасової заборони на продаж риби.

В той самий час, Сільвія Вулф вважає, що судовий розгляд не завадить планам компанії.

Джерело: Громадське